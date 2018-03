Lega A | il 19 3 assemblea per presidente

Lega di A - lunedì l'assemblea per l'elezione del presidente : Il commissario straordinario, Giovanni Malagò, ha convocato per lunedì prossimo, 19 marzo, presso la sede milanese di via Rosellini, l'assemblea ordinaria della Lega Serie A. Lo rende noto la stessa ...

Assemblea nazionale antiracket : presente una deLegazione brindisina : BRINDISI - Anche una delegazione brindisina delle associazioni antiracket aderenti alla Fai , Federazione delle Associazioni antiracket e Antiusura Italiane, all'Assemblea annuale delle associazioni ...

PS : assemblea deLegati - votazioni e sostegno ai media : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Serie A - assemblea deserta in Lega - slitta il rinnovo della governance : slitta di nuovo il rinnovo della governance della Lega Serie A, senza vertici da quasi un anno. È andata deserta e non si è nemmeno costituita l'assemblea elettiva convocata per oggi alle 11 su ...

Benevento - Vigorito : 'Senza Malagò assemblea di Lega anomala' : Il calcio è l'unico mondo dove chi è licenziato continua ad essere pagato per tutta la durata del contratto. Cambiamenti? Le cose impossibili sono fatte per essere superate. Solo chi non prova non ...

Lega : 8 club assenti - slitta assemblea 14 : ANSA, - ROMA, 9 FEB - slitta l'assemblea elettiva della Lega di serie A di calcio convocata per il 14 febbraio. "Ricevuta in data odierna formale comunicazione che un gruppo di società non avrebbe ...

Lega di Serie A - assemblea slitta al 27 febbraio otto società aspettano Malagò : ROMA - slitta al 27 febbraio l'assemblea elettiva della Lega di Serie A di calcio convocata per il 14. 'Ricevuta in data odierna formale comunicazione che un gruppo di società , Benevento, Bologna, ...

Lega A : Nicoletti rinvia al 27/2 assemblea elettiva : Slitta al 27 febbraio l'assemblea elettiva della Lega di serie A di calcio convocata per il 14. Lo apprende l'Ansa. "Ricevuta in data odierna formale comunicazione che un gruppo di società non avrebbe ...

Lega Serie A - fallisce il blitz di Lotito e Cairo : Nicoletti rinvia al 27 l'assemblea elettiva : Slitta al 27 febbraio l'assemblea elettiva della Lega di Serie A di calcio convocata per il 14. fallisce così il blitz per la governance ideato da Claudio Lotito e Urbano Cairo. 'Ricevuta in data ...

Lega Calcio - Malagò : "Assemblea il 14 febbraio : non mi oppongo" : Ma il numero uno dello sport italiano, attualmente a PyeongChang in Corea del Sud, non si ferma qui: 'Non voglio far polemica: adesso voglio semplicemente concentrarmi sulle Olimpiadi. Poi vedremo, ...

Lega A : il 14/2 assemblea per governance : ROMA, 7 FEB - Otto società di serie A - Lazio, Milan, Napoli, Torino, Atalanta, Chievo, Genoa e Verona - hanno chiesto la convocazione dell'assemblea della Lega di serie A sul tema della governance e ...

Lega Serie A - il 14 febbraio assemblea chiesta da 8 club per eleggere i nuovi vertici : L'assemblea è stata così convocata per il prossimo 14 febbraio L'articolo Lega Serie A, il 14 febbraio assemblea chiesta da 8 club per eleggere i nuovi vertici è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Assemblea Lega Calcio accetta offerta MediaPro per diritti tv : Milano, 5 feb. , askanews, L'Assemblea della Lega Serie A ha accettato l'offerta dell'intermediario spagnolo MediaPro sui diritti televisivi del campionato italiano per il triennio 2018-2021. E' ...