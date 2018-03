Le scarpe aperte sul tallone | la tendenza per l’estate 2018

gqitalia

: #QCC Ceran con le scarpe aperte, pronta per andare in spiaggia - Iqbalmasih : #QCC Ceran con le scarpe aperte, pronta per andare in spiaggia - ChiaraAlbanese_ : RT @ilfuturomarrone: I calzini con le scarpe aperte #verissimo - KeiraTimmy : Volevo farmi la splendida con le scarpe un po' troppo aperte -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Le giornate si allungano, la temperatura si alza, le piante fioriscono e lediventano backless, perdono cioè il. Una particolarità che sta contagiando ogni tipo di calzatura maschile: dai mocassini agli stivali, dalle sneakers alle stringate. E trovarle negli e-shop, non è così facile dato che tra l’italiano e l’inglese sono davvero molte le categorie che racchiudono questa nuova. Gucci, ad esempio, inserisce le sue Princetown tra le slippers che corrispondono alle italiche pantofole. Ma nella stessa categoria, fa rientrare anche il modello sabot ricamato con stelle e api. Medesima scelta anche per Yoox che in questa tipologia inserisce i modelli a stivale di Maison Margiela oppure di Balenciaga e le car-shoes di Tod’s ovviamente prive del. Articoli che il portale maschile Mr Porter inserisce nella categoria loafers ovvero mocassini a ...