Le ricette della settimana Imparare a cucinare è facile se sai come farlo

(Di lunedì 12 marzo 2018) Si inizia con un po' di dolcezza: siamo nel weekend e con la voglia di concederci qualche lusso in più. Tipo quello di una colazione fatta con calma, preparata accanto a manine piccole e impazienti di toccare i biscotti appena sfornati. Quanto è bello il weekend con il profumo di dolci appena sfornati? Abbiamo iniziato – sulla nostra pagina Instagram – con qualcosa di semplice, una coccola veloce,i pancake preparati da Serena Oliva, on line Starspoon. Il suo blog si chiama appunto Il cucchiaio di Stelle ed è stato aperto su ispirazione dopo la visione del film "Julia&Julia": ci sono tante, soprattutto dolci, molto pratiche e veloci,quella dei pancake alla banana. Da Milano, a un piccolo paese piemontese, in provincia di Cuneo. A Savigliano, vive e scatta – non solo in senso fotografico – Marysol, un vero portento...