Le repliche di Montalbano lunedì 12 marzo con Come voleva la prassi | cambio di

Il Commissario Montalbano/ Un covo di vipere : tornano le repliche - ma non cala l'attesa (oggi - 6 marzo 2018) : Questa sera, martedì 6 marzo, alle 21.30 su Rai 1 va in onda la replica di "Un covo di vipere", primo episodio dell'undicesima stagione de Il Commissario Montalbano.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 21:04:00 GMT)

Al via le repliche di Montalbano su Rai1 : anticipazioni 6 marzo con l’episodio Un covo di vipere : Il commissario più amato del piccolo schermo torna in tv grazie alle repliche di Montalbano su Rai1. La rete italiana, dopo lo straordinario successo dei nuovi episodi della dodicesima stagione, ripropone un ciclo di puntate già viste per intrattenere il suo pubblico. Del resto, le vicende di Salvo Montalbano hanno attratto sempre gli spettatori di Rai1, e, anche in replica, gli ascolti registrano sempre una serie di record. Ottimo responso ...

È arrivata la felicità 2 non va in onda martedì 6 marzo - cambio di programmazione per le repliche di Montalbano : cambio di programmazione per la fiction di Rai1 È arrivata la felicità 2: la serie di Ivan Cotroneo, diretta da Francesco Vicario, non tornerà in onda il prossimo martedì. In una settimana che sarà segnata dall'approfondimento politico sull'esito delle elezioni politiche, infatti, per martedì 6 marzo Rai1 prevede la messa in onda della replica di un episodio de Il Commissario Montalbano: poiché lunedì 5 marzo in prima serata ci sarà uno ...

Isola Dei Famosi vs Montalbano - tornano le repliche del commissario e l’isola? Sarà la mazzata finale per gli ascolti? : Isola dei Famosi e Montalbano a confronto? Ebbene sì! il reality di canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi ha traslocato al martedì proprio per non scontrarsi con la temibile fiction di Rai Uno “Il commissario Montalbano”. Tuttavia, il martedì successivo, il 6 marzo 2018 con l’esattezza, il reality targato Magnolia si troverà face to face con la fiction Rai che da sempre fa incetta di ascolti. Certo, si tratta di repliche per il commissario ...

Tornano le repliche di Montalbano su Rai1 contro L’Isola dei Famosi al martedì : episodi e programmazione : La Rai tenta nuovamente di far sprofondare Mediaset riproponendo le repliche di Montalbano. Dopo l'incredibile successo della dodicesima stagione della serie con Luca Zingaretti, il cui ultimo episodio è stato trasmesso lunedì 19 febbraio, Rai1 ha proposto La mossa del cavallo, trasposizione televisiva dell'omonimo romanzo di Andrea Camilleri, incassando un nuovo record. Dati gli ottimi risultati, la rete italiana ha deciso di riproporre la ...