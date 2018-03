Le partite Iva sono i maggiori contribuenti Irpef

Irpef - in media le partite Iva versano di più di dipendenti e pensionati : MILANO - Il peso dell'Irpef si fa sentire di più sui lavoratori autonomi rispetto a dipendenti e pensionati. È quanto mette in evidenza l'ufficio studi della Cgia di Mestre sulla base dei dati emersi ...

Al Sud la mappa è gialla Reddito di cittadinanza batte tagli alle partite Iva : E infatti il centrosinistra, incappato in tutte le possibili contraddizioni delle politiche di sviluppo, dal dramma dell'Ilva al pasticcio della Tap, è stato cancellato dalla mappa della politica ...

Dalla parte delle partite Iva : Fulvio Romanin è un web designer friulano, fa siti (e cose più complesse con la realtà virtuale) con la sua azienda, la Ensoul, dopo 15 anni da partita Iva. Romanin è diventato il punto di riferimento per «la classe sociale che non sa di esserlo», come dice lui, i 2 milioni di lavoratori autonomi italiani, grazie a un manuale su come sopravvivere e vivere a partita Iva. L’Iva funesta (Utet, pagg. 256, € 14) è nato come ebook gratuito. «Parla dei ...

Gruppo FCA - Raddoppiano gli incentivi per le partite Iva : Ritorna il bonus impresa del Gruppo FCA: dopo il successo degli sconti introdotti a dicembre, si raddoppia. Imprese e professionisti con partita Iva potranno ottenere sconti fino a 9.000 euro sullacquisto di unauto nuova, fino al limite dei 20 milioni di euro messi a disposizione per questa campagna (a fine anno erano stati 10 milioni, esauriti nel giro di tre settimane).Al via oggi. Liniziativa è partita al momento della comunicazione e il ...

Il centro-destra recupera partite Iva e sud - Salvini apre a Draghi e Renzi ancora più giù : A tale proposito, stamattina sono arrivate aperture significative da Salvini su uno degli scenari più stuzzicanti per le fantasie di chi per lavoro fa cronaca politica: affidare il ruolo di premier a ...

partite Iva in aumento nel 2017. Commercio il settore più attivo : Teleborsa, - Nel corso del 2017 sono state aperte circa 512 mila nuove Partite IVA in confronto all'anno 2016 si è registrato un aumento dell'1,2% . Lo rivela il Ministero dell'Economia e Finanze , MEF , nel Report "Osservatorio sulle Partite IVA". La distribuzione per natura giuridica mostra che il 70% delle Partite IVA è stato aperto da persone fisiche , circa il 24% da ...

Osservatorio partite Iva - Online i dati di dicembre 2017 e quelli complessivi annuali per il 2017 : Comunicato Stampa N° 28 del 12/02/2018 Sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze i dati relativi all'Osservatorio sulle partite IVA aggiornati al mese di dicembre 2017 ed i dati ...

Le piccole partite Iva dribblano la e-fattura : Mini-ditte, artigiani e piccoli professionisti dribblano l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati. Dal primo gennaio del 2019 chi applica il regime dei minimi o quello...

'Mai con M5S'. Renzi chiude a intese post-voto. Promette 80 euro a partite Iva e famiglie e misure sugli affitti 'alla Zapatero' : Ad ogni modo, particolarmente qui, alla Città dell'altra economia, Prodi è il federatore di centrosinistra, titolo che tutti possono rivendicare, almeno a parole, tranne i Liberi e uguali usciti un ...

"Mai con M5S". Renzi chiude a intese post-voto. Promette 80 euro a partite Iva e famiglie e misure sugli affitti "alla Zapatero" : Alle spalle (per ora) i malumori sulle liste, la campagna elettorale del Pd è ufficialmente al via. Domani Matteo Renzi presenterà il programma dei 'cento punti'. Ma già stasera a 'Porta a Porta' offre qualche anticipazione. Torna sugli 80 euro: "Li daremo anche alle partite Iva". E Promette misure alla Zapatero, ex premier socialista spagnolo, per aiutare "i giovani con gli affitti". Soprattutto stabilisce: "Mai al governo ...

'80 euro anche alle partite Iva' : Matteo Renzi vuole ampliare la platea degli 80 euro anche per ogni figlio fino ai 18 anni e alle partite Iva che non raggiungono i 26mila euro lordi. "Non prometteremo effetti speciali, non faremo ...

