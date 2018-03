Le Olimpiadi e la natura profonda del M5s

ilfoglio

: Secondo l'associazione ambientalista Pro Natura fare le #olimpiadiImvernali a #Torino sarebbe un errore. - BioEcoGeo : Secondo l'associazione ambientalista Pro Natura fare le #olimpiadiImvernali a #Torino sarebbe un errore. - Julio_Arnes : @ChiaraFadda2 Io preferirei l'Etiopia: natura stupenda, a due passi da Zanzibar e ricca di atleti e maratoneti e al… - BioEcoGeo : Torino accarezza l'idea di candidarsi per le #OlimpiadiInvernali2026 ma l'associazione ambientalista Pro natura... -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Le parole sono importanti, come diceva Nanni Moretti alias Michele Apicella, in "Palombella rossa". E se per undici anni, a cominciare dal primo Vaffa day del 2007, hai offerto un programma di governo ...