Le nuove tecnologie che curano i neuroni

Salute : aperta la call per presentare nuove tecnologie per vaccinare ogni bambino : Gavi, the Vaccine Alliance, sta cercando persone di talento, imprenditori e società specializzate nella soluzione di problemi, per aiutare a vaccinare i bambini più vulnerabili del mondo. Come parte del bando 2018, INFUSE (Innovation for Uptake, Scale ed Equity) – la piattaforma di accelerazione dell’innovazione di Gavi – è alla ricerca di una nuova comprovata tecnologia digitale per la registrazione e la verifica ...

Calabria : modelli sostenibili e nuove tecnologie per la valorizzazione delle olive e dell’olio extravergine : Il seminario, svoltosi il primo marzo presso l’aula seminari del Dipartimento di Agraria dell’Università di Reggio Calabria, oltre ad un folto pubblico di imprenditori, divulgatori, addetti ai lavori, assaggiatori e studenti, ha visto la partecipazione di oltre centotrenta professionisti del settore che hanno potuto ascoltare gli importanti passi avanti fatti grazie al progetto finanziato dal Miur, nell’ambito dei progetti PON, e che ha visto ...

BMW - Al Mobile World Congress con nuove tecnologie : La BMW ha messo in mostra alcune delle sue ultime tecnologie durante il Mobile World Congress di Barcellona, dimostrando al pubblico il funzionamento della guida autonoma e presentando inediti approcci alla connettività e alla condivisione. La Casa tedesca ha infatti sviluppato nuove soluzioni tecnologiche pensate per migliorare l'esperienza di utilizzo delle automobili, permettendo ai clienti di gestire sempre più funzioni tramite app per ...

Calabria : all’Università Mediterranea il seminario su modelli sostenibili e nuove tecnologie per la valorizzazione delle olive e dell’olio extravergine di oliva : Si rinnova l’ormai consueto appuntamento annuale tra il mondo scientifico ed olivicolo presso il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Giovedì 1 marzo 2018 presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Agraria Località Feo di Vito dalle ore 9.00 alle ore 13 si terrà un seminario dal titolo “modelli sostenibili e nuove tecnologie per la valorizzazione delle olive e dell’olio extravergine di oliva prodotto in ...

Ictus cerebrale : informazione e nuove tecnologie : Circa 9.000 casi di Ictus ischemico e addirittura 3.000 di Ictus emorragici. Sono questi i numeri Campani snocciolati durante la presentazione delle attività messe in campo dal Cardarelli per la gestione dell’Ictus cerebrale di stamane. Nella stessa occasione è stato presentato il videoclip realizzato dall’Associazione Italiana di Neuroradiologia (AINR) e dall’Associazione Lotta Ictus cerebrale (ALICe) per sensibilizzare l’opinione ...

Lotta all’ictus cerebrale - tra informazione e nuove tecnologie : L’Associazione Italiana di Neuroradiologia (AINR) e l’Associazione Lotta Ictus cerebrale (ALICe) presentano il videoclip per sensibilizzare i cittadini italiani all’ictus cerebrale. Per comprendere l’importanza dell’iniziativa, basti pensare che in Campania ogni anno si registrano circa 9.000 casi di ictus ischemico e addirittura 3.000 di ictus emorragici. Questo con un evidente ricaduta sulla qualità di vita dei soggetti ...

I geologi del Lazio tra aggiornamento professionale e nuove tecnologie : I geologi del Lazio tra aggiornamento e nuove tecnologie. Per l’Ordine guidato dal presidente Roberto Troncarelli, infatti, la formazione rappresenta uno strumento fondamentale per aggiornare, incrementare e specializzare le competenze professionali. “Partendo da questi importanti principi – sottolinea Troncarelli – operiamo quotidianamente per promuovere lo svolgimento della formazione su tutto il territorio regionale, mettendo a ...

E Draghi difende l'industria 4.0. "Le nuove tecnologie non eliminano posti di lavoro" : Punto secondo: 'Quelli che perdono il proprio posto nel settore interessato dalle nuove tecnologie possano trovare impiego nel resto dell'economia e questi aggiustamento non è nè semplice nè indolore.

Guida autonoma - nuove alleanze per le tecnologie driverless : Per velocizzare lo sviluppo delle tecnologie driverless sempre più aziende hanno creato partnership e alleanze strategiche. La collaborazione tra i vari brand consente di ridurre i costi per la ricerca, potendo al contempo integrare il know how specifico di ogni settore così da migliorare i sistemi di Guida autonoma sotto diversi punti di vista.Robotaxi tedeschi. Tra queste collaborazioni vi è anche una partnership ormai avviata da tempo tra il ...

“L’Italia è in ritardo di 12 anni”. Sanità - l’allarme degli esperti sulle nuove tecnologie : L’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella Sanità è un prerequisito di funzionamento del sistema salute. Per questo è necessario “coinvolgere e avviare con gli stakeholder un progetto di programmazione e implementazione della Sanità digitale”, campo nel quale l’Italia “soffre un ritardo con altri Paesi europei quantificabile in 12 anni”. A sottolineare il gap italiano è ...

Un nuovo test del sangue per diagnosticare il cancro - nuove tecnologie ma vecchi problemi : Il 19 gennaio sulla rivista Science è apparso un articolo di un gruppo di ricercatori della John Hopkins che descrive una nuova metodica capace di diagnosticare fino a otto tumori con una semplice analisi del sangue: il CancerSEEK. Bert Vogelstein, a capo del gruppo di ricerca, è uno di quei ricercatori abituati a far parlare di sé. Per primo descrisse il modello genetico di progressione tumorale da polipo a cancro del colon ...

Un mondo senza batterie : le nuove tecnologie ci sono - mancano le leggi : di Gunter Pauli – Nel 2009 il mondo ha scartato circa 40 miliardi di piccole batterie. Ciò ha alimentato la domanda di metalli rari. Il cobalto è indispensabile per le batterie ricaricabili. Mentre i volumi unitari sono modesti; le piccole variazioni della domanda di metalli rari possono far salire o diminuire i prezzi drasticamente. La domanda di batterie che alimentano apparecchi acustici, pacemaker, telefoni cellulari, lettori MP3 e ...

Un mondo senza batterie : le nuove tecnologie ci sono - mancano le leggi : di Gunter Pauli – Nel 2009 il mondo ha scartato circa 40 miliardi di piccole batterie. Ciò ha alimentato la domanda di metalli rari. Il cobalto è indispensabile per le batterie ricaricabili. Mentre i volumi unitari sono modesti; le piccole variazioni della domanda di metalli rari possono far salire o diminuire i prezzi drasticamente. La domanda di batterie che alimentano apparecchi acustici, pacemaker, telefoni cellulari, lettori MP3 e ...

Your Personal James - PMI innovativa che opera nello sviluppo di nuove tecnologie - sceglie l'Equity Crowdfunding : ... +39 06.69314791 Ufficio Stampa: Grazia Torsiello press@YourPersonalJames.com Maggiori dettagli da un'altra fonte inviato da aledelsanto nella categoria Scienza e Tecnologia