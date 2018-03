Le nuove auto Fiat Chrysler e Volkswagen regalano Apple Music

Autostrada : nuove chiusure in A4 : Le condizioni meteo poco favorevoli, non hanno pregiudicato i lavori programmati nella notte fra sabato 10 e domenica 11 marzo in A4 e A23 . Varato il nuovo cavalcavia cosiddetto 'di Modeano' - che ...

Ferrari - Marchionne : con Suv oltre 10mila auto - nuove assunzioni : Ginevra, 6 mar. , askanews, - Con la produzione del Suv la Ferrari farà "oltre diecimila" macchine all'anno e sarà necessario assumere nuovi lavoratori. Lo ha affermato l'amministratore delegato ...

Azionario Europa : auto sotto pressione. BMW - Daimler e Renault giù dopo nuove minacce Trump : La minaccia di una guerra commerciale tra gli Stati Uniti e l'Unione europea mette sotto pressione nella sessione odierna i titoli delle case automobilistiche: sotto pressione le quotazioni di BMW, ...

Automobili nuove : vendite in calo a febbraio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Disponibile aggiornamento 1.13 per Gran Turismo Sport : 12 nuove auto - tutte le novità : Finalmente è Disponibile l'aggiornamento 1.13 di Gran Turismo Sport, precisamente l'1.13, Disponibile al download sul PSN. Questo aggiornamento introduce 12 nuove auto e tre nuovi eventi per GT League: Beginner League ha Stars & Stripes, Amateur League ottiene il Vision Gran Turismo Trophy e la Professional League riceve l'F1500 Championship. Eccoli in particolare: Stelle e strisce (Campionato principianti) La gara per determinare ...

Migliori auto 2018 sotto i 10000 euro : occasioni su auto nuove e usate : È possibile acquistare un’auto a meno di 10.000 euro? Scopriamo tutte le Migliori occasioni per questo 2018 che vi permetteranno di avere un’automobile nuova o usata senza dover spendere una cifra esagerata. Vi presenteremo ogni modello con la scheda tecnica e prezzi per aiutarvi ad individuale la macchina perfetta che fa per voi. Migliori auto nuove sotto i 10000 euro: caratteristiche e scheda tecnica Questo articolo è rivolto a ...

Mistero Gran Turismo Sport col nuovo aggiornamento - riconoscete le 12 nuove auto? : Il creatore di Gran Turismo Sport, e di tutta la serie, Kazunori Yamauchi, ha twittato quello che aspettavano i giocatori da qualche tempo: la settimana prossima arriverà un nuovo aggiornamento del simulatore di guida che includerà ben 12 auto inedite. Come sempre il game designer ha cercato di tenere un alone di Mistero dietro il suo annuncio e ha stuzzicato i fan del gioco con un'immagine nella quale è possibile vedere le 12 auto che saranno ...

Buone nuove sui Motorola Moto G6 : spicca Play - 150 euro per un’autonomia pressoché infinita : Inevitabile, alla luce dei successi passati, che gli utenti attendano con interesse i prossimi Motorola Moto G6, di cui filtrano nuovi dettagli. Scopriamoli L'articolo Buone nuove sui Motorola Moto G6: spicca Play, 150 euro per un’autonomia pressoché infinita è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Rc Auto : da Ivass nuove segnalazioni di polizze contraffatte : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – I siti ‘www.assicurazione5giorni.it’, ‘www.assicurazioneannuale.it’, ‘www.assicuratargaprova.it’ commercializzano polizze Rc Auto contraffatte attraverso questi siti non riconducibili a intermediari assicurativi iscritti nel registro. E’ quanto rileva l’Ivass dopo che è stata segnalata la commercializzazione di polizze Rc Auto contraffatte, anche aventi durata ...

CGIL : Roma - nuove auto Polizia Locale inadeguate a rilevazioni incidenti : Scipioni: nuove auto Polizia Locale di Roma inadeguate a rilevazioni incidenti Roma – Emiliano Scipioni, Fp CGIL Roma e Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni in una... L'articolo CGIL: Roma, nuove auto Polizia Locale inadeguate a rilevazioni incidenti su Roma Daily News.

Guida autonoma - nuove alleanze per le tecnologie driverless : Per velocizzare lo sviluppo delle tecnologie driverless sempre più aziende hanno creato partnership e alleanze strategiche. La collaborazione tra i vari brand consente di ridurre i costi per la ricerca, potendo al contempo integrare il know how specifico di ogni settore così da migliorare i sistemi di Guida autonoma sotto diversi punti di vista.Robotaxi tedeschi. Tra queste collaborazioni vi è anche una partnership ormai avviata da tempo tra il ...