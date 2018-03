Le migliori piante che depurano gli ambienti domestici

meteoweb.eu

(Di lunedì 12 marzo 2018) Lesono molto utili in casa, non solo perché riescono ad impreziosire un’ambiente, ma anche perché sono in grado di limitare l’inquinamento domestico causato da fumi, odori sgradevoli, solventi dissolti nelle vernici dei mobili e tanto altro. Secondo i consigli dal botanico Pietro Bruni, esistono circa 10in grado di assorbire l’inquinamento donandoci un ambiente favorevole per la nostra salute. Leinfatti sono un valido aiuto per ripulire l’aria non solo perché con la fotosintesi assorbono anidride carbonica e immettono ossigeno, ma anche perché possono assorbire elementi chimici, spiega Pietro Bruni. I vegetali sono in grado di assorbire numerosi composti volatili come ad esempio la formaldeide, lo xilene, il benzene, che tendono ad evaporare dai mobili, dai detersivi, dalle vernici e in tanti altri oggetti causando emicrania e altri problemi per ...