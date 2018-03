wired

: Le 10 migliori action cam del 2018: GoPro e le alternative - scoopscoop6 : Le 10 migliori action cam del 2018: GoPro e le alternative - pcexpander : Le 10 migliori action cam del 2018: GoPro e le alternative #pcexpander #cybernews - micheleiurillo : Le 10 migliori action cam del 2018: GoPro e le alternative -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Quali sono lecam acquistabili nel? Ci riferiamo naturalmente alle videocamere compatte e indossabili votate allo sport e alle attività outdoor: piccole e leggere, possono però offrire performance notevoli come la cattura video in 4k così come in full hd molto fluida per slow motion suggestivi. Se lesono diventate lecam per antonomasia, dato che il nome stesso è spesso usato per definire la categoria, c’è un’ampissima offerta che spazia in marche molto note e altre più di nicchia, ma non per questo da sottovalutare. Abbiamo selezionato dieci modelli, da quelli top di gamma a quelli usciti di recente che possono offrire caratteristiche attuali a prezzi più succulenti.Hero6 Black (430 euro) L’ultima arrivata in casaè la Hero6 Black, che migliora in modo deciso la scheda tecnica, le funzionalità e anche il design. Mette sul ...