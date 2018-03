Lazio | tifoso sveglia e attacca Nani sull’aereo

Lite Nani - rissa sull’aereo : il calciatore della Lazio colpito da un tifoso [VIDEO] : Lite Nani – La Lazio è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro il Cagliari ma nelle ultime ore bisogna fare i con il caso Nani. Volo ad alta tensione quello di rientro dalla trasferta in Sardegna, Lite tra il calciatore della Lazio ed un tifosi biancoceleste, l’accusa è stata quella di non impegnarsi al massimo. Nani ha reagito alle provocazioni, spintoni tra i due e per poco non scattava la rissa. A dividere i due sono ...

Guardiola - riveLazione da tifoso : "Guardo Barcellona - Napoli e Tottenham" : L'allenatore del Manchester City svela quali sono le sue "passioni": resta alto il gradimento per la squadra di Sarri

