Lazio | tensione in volo | Nani sfiora la rissa con un tifoso

Lazio-Genoa - retroscena ad alta tensione in casa biancoceleste : “Mister - perchè te la prendi sempre con me?” : Lazio-Genoa è terminata con una sconfitta pesante dal punto di vista del morale per i biancocelesti. La squadra di Inzaghi ha rimediato il secondo ko consecutivo dopo quello subito a San Siro con il Milan. La Lazio è apparsa stanca e dovrà cercare di ricaricare le pile in vista della trasferta del San Paolo contro il Napoli. Dopo la sconfitta con il ‘Grifone’, Felipe Anderson è stato uno dei giocatori più criticati. Anche Inzaghi non ...