Lavoro | qual è l’età giusta per avere un figlio?

Pasquale Tridico - scelto da Di Maio al Lavoro : "Via il Jobs act - possibile ritorno dell'art.18" : Pasquale Tridico è l'uomo indicato da Luigi Di Maio come titolare del Ministero del Welfare e del Lavoro di un Governo M5S. Calabrese, 42 anni, è professore associato di Politica economica a RomaTre. In un'intervista alla Stampa delinea le linee guida del suo progetto di azione: via il Jobs act, ridurre la flessibilità nel mondo del Lavoro e valutare il ritorno dell'articolo 18; via gradualmente la Legge Fornero, in pensione ...

Milano. Qualità e la tutela del buon Lavoro negli appalti del Comune : Milano sempre più attenta alla salvaguardia del lavoro e dei lavoratori negli appalti pubblici gestiti dal Comune. Firmato il protocollo

Qual è il Lavoro dei sogni degli italiani (secondo Linkedin) : Il lavoro più desiderato dagli italiani è nella moda o nella finanza. E’ quanto emerge da un nuovo studio LinkedIn dedicato agli annunci di lavoro per cui si sono candidati più utenti negli ultimi 12 mesi tra la rete da 11 milioni di italiani. Sono questi i campi che rimangano saldamente ai primi posti nei desideri dei professionisti, con una particolare propensione a mansioni che riguardino il contatto con il ...

Richetti : famiglia e qualità del Lavoro sono priorità del Pd : Roma, 13 feb. , askanews, Il sostegno alla famiglia e la qualità del lavoro sono due priorità del programma del Pd. A dirlo è Matteo Richetti, portavoce della segreteria Dem, in una videointervista ad ...

Su quale ‘Lavoro’ è fondata la nostra Repubblica? : di Aurora Notarianni * Sul non lavoro di Becky Moses bruciata viva nella tendopoli di San Ferdinando dove sostano i nigeriani impegnati nella raccolta di arance per un euro a cassetta, mentre le commissioni ministeriali non decidono sulle domande di asilo e gli ispettori del lavoro e le forze dell’ordine non sono abbastanza per reprimere i reati che ogni giorni si consumano su quella terra, producendo profitto per le organizzazioni ...

Amazon : braccialetto elettronico per i dipendenti Gentiloni contrario : "La sfida è il Lavoro di qualità" : L'intento è quello di "aiutare" i lavoratori a rintracciare la merce al più presto, ma si temono le potenzialità di controllo

