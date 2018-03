L’autista che non fa salire i migranti sull’autobus

Mafia - a Palermo c’è un nuovo pentito : 5 persone fermate. C’è anche il figlio delL’autista di Riina : Cinque persone fermate per Mafia ed estorsione mentre si preparavano a fuggire. L’ultima operazione della direzione distrettuale antiMafia di Palermo è stata ordinata a tappe forzate per evitare che i sospetti si dessero alla latitanza. Ed ha beneficiato delle dichiarazioni di un nuovo collaboratore di giustizia. In carcere è finito anche Giuseppe Biondino, figlio di Salvatore Biondino, autista e uomo di fiducia di Totò Riina. Per gli ...

Auto blu e meno divieti - Bonaccini ha L’autista-agente come il premier. M5s : “Altro che risparmi”. Il Pd : “Propaganda” : Auto blu con lampeggianti e meno divieti rispetto a quelli imposti dal codice della strada, limiti di velocità e semafori rossi compresi. È polemica in Emilia-Romagna sul fatto che da agosto del 2016 il presidente della Regione Stefano Bonaccini, ha ottenuto la classificazione di “agente di pubblica sicurezza” per gli autisti che si mettono alla guida delle Auto blu sulle quali viaggia. A segnalarlo la consigliera regionale del ...