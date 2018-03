Larghe intese | Brunetta | “Pd non può tirarsi fuori | noi nel 2013 appoggiammo Letta e

Elezioni - Larghe intese lontane. Lo scenario M5S-Lega : Il temuto e previsto pareggio è arrivato. E' vero, in base alle proiezioni, hanno stravinto i Cinquestelle. Il centrodestra è la prima coalizione, ma con il bruciante sorpasso della Lega ai danni di ...

Germania - Referendum Spd : sì a Grande Coalizione/ Larghe intese Merkel-Schulz - ora il Governo si può fare : Germania, Referendum Spd: sì alla Grande Coalizione dopo il voto del board dei socialdemocratici. Larghe Intese Merkel-Schulz, ora il Governo si può fare. Ma gli elettori sono scontenti(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 13:33:00 GMT)

-4 al voto : Larghe intese e governo di scopo - i paletti dei partiti : Mancano quattro giorni al voto e, nonostante tutti i leader si affrettino a negare possibili intese future con altre forze politiche, i ragionamenti restano concentrati sull'ipotesi di un governo di larghe intese o, comunque, su possibili accordi tra partiti che al momento appaiono distanti. Non ne ha mai fatto mistero il leader di Leu, Pietro Grasso, che sin dalle prime settimane di campagna elettorale ha lanciato la proposta di un governo ...

SONDAGGI ELEZIONI POLITICHE 2018/ Il centrosinistra al 30% farebbe salirei Larghe intese Renzi-Berlusconi : SONDAGGI Politici ELEZIONI 2018: ultime notizie e intenzioni di voto, ultimo giorno di campagna elettorale. centrosinistra al 30% avvicinerebbe l'ipotesi di Larghe Intese Renzi-Berlusconi(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 03:19:00 GMT)

"Nuova prospettiva a sinistra" Giorgio Galli analizza le elezioni "Verso il governo di Larghe intese" : "Si è aperta la strada di una nuova interessante prospettiva per la sinistra in disfacimento, da studiare e valutare molto seriamente". Giorgio Galli, 90 anni compiuti il 10 febbraio, decano dei politologi italiani... Segui su affaritaliani.it

Berlusconi : 'No Larghe intese o governi di scopo'. Oggi insieme a Salvini e Meloni : Per il leader di Forza Italia, senza una maggioranza l'unica strada sarebbe il ritorno al voto con questa legge elettorale. In giornata l'appuntamento con gli alleati per convincere gli elettori dell'...

Rosato - PD - a 24 Mattino : rischio Larghe intese? Col proporzionale puro sarebbe stato peggio : "Il Movimento 5 Stelle voleva un proporzionale puro al 100 per cento", a ricordarlo ai microfoni di Luca Telese e Oscar Giannino nel corso della trasmissione 24 Mattino è Ettore Rosato , Capogruppo ...

Berlusconi : Escludo Governi di Larghe intese : Roma: Berlusconi non vuole cambiare questa legge elettorale in nessun caso Roma – Silvio Berlusconi, massimo esponente di Forza Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Agorà... L'articolo Berlusconi: Escludo Governi di larghe intese su Roma Daily News.

Grasso : mai con destre o Larghe intese : 10.28 "LeU non andrà mai al governo con la destra, né con Salvini né con Berlusconi. Né parteciperemo ad un Governo di larghe intese. Se non c'è maggioranza si cambi legge elettorale e poi al voto. Così il leader LeU ad Agorà Rai 3. Poi: "Chi usa come strumento di lotta politica la violenza o l'odio razziale è fuori dal nostro ordinamento e non c'è dubbio che vada sciolto", ma "bisogna valutare" se Casapound e FN usino "metodi che possono ...

La Boldrini zittisce (ancora) Grasso : Larghe intese? Non se ne parla : È ancora rottura tra i leader di Liberi e Uguali. In una intervista al Corriere della Sera, Laura Boldrini ha ribadito di non essere d'accordo a mettere insieme partiti con idee e programmi diversi, qualora dalle elezioni non emergesse una maggioranza chiara e autosufficiente. "Di governi di Larghe intese non se ne parla - ha detto seccata - è più dignitoso stare all'opposizione". L'esatto contrario di quanto ...

