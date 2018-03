L' Argentario VolLei cade a Vicenza in quattro set

volley.sportrentino

: ITALIA-SERIE B1 19 GIORNATA 10-03-2018 ---------------- GIRONE B ANTHEA VOLLEY VICENZA-ARGENTARIO P.VOLLEI 3-1... - ilnostrovolley : ITALIA-SERIE B1 19 GIORNATA 10-03-2018 ---------------- GIRONE B ANTHEA VOLLEY VICENZA-ARGENTARIO P.VOLLEI 3-1... - DolomitiVolley : La prima della classe espugna il PalaBocchi Argentario Progetto VolLei a 360 #volleyTaa -

(Di lunedì 12 marzo 2018) La cronaca Per la trasferta in terra vicentina Moretti sceglie il sestetto tipo: Bonafini in regia, Visintini opposto, Giorgia Mazzon e Pucnik in banda, Alessia Mazzon e Barbazeni al centro, ...