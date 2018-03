Lancio dello smartphone | cadute nel water e prezzi esorbitanti in una nuova infografica

La Valle d'Aosta impugna il Bi Lancio dello Stato : 'Ridateci cento milioni' : In corso una trattativa tra la Giunta regionale e il Ministero dell'economia per la soluzione del contenzioso

Parco dello Stelvio - risorsa concreta : "Un aiuto al Lancio di prodotti tipici" : Il Parco , infatti, nel Piano è visto come opportunità per il territorio e sostegno dell'economia locale, veicolo per la promozione di attività tradizionali e prodotti tipici, con un occhio di ...

Donne vittime di violenza - il biLancio dello Spazio "Anna C" : Cronaca Lo Spazio "Anna C.", dal nome di un'astigiana vittima di femminicidio, si configura come struttura di ascolto, presa in carico e gestione delle vittime di violenza afferente al Settore ...