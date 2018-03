La scarpa del giorno

Roma - Dzeko si toglie qualche sassolino dalla scarpa : clamorose bordate dell’attaccante : Successo della Roma nella gara di campionato contro il Napoli, decisivo Edin Dzeko che al termine della partita si è tolto qualche sassolino dalla scarpa ai microfoni di Premium: “la Roma è stata perfetta, non quasi. Quando si perde siamo tutti scarsi, quando si vince no. Abbiamo fatto una grandissima partita contro un Napoli che gioca il miglior calcio d’Italia. Non guardo indietro, si può parlare sempre, ieri ci davano già per sconfitti ...

INCIDENTE STRADALE/ Torino - auto contro palo della luce : 59enne resta in bilico su orlo scarpata - 20 febbraio - : INCIDENTE STRADALE, oggi 20 febbraio 2018: a Torino la macchina guidata da un infermiere di Biella si è schiantata contro un palo della luce ed è rima

Il pirandelliano Tiziano scarpa crea personaggi autori di se stessi : Massimiliano Parente In Sei personaggi in cerca d'autore Luigi Pirandello sono i personaggi stessi a voler raccontare il loro dramma al capo-comico, perché raccontarsi e mettersi in scena è l'unico ...

Individuata la sorgente magmatica dell’Etna : è la “scarpata di Malta” - può innescare forti terremoti : Potrebbe essere la Scarpata di Malta, la sorgente dei magmi che alimenta le eruzioni dell’Etna e che, in passato, ha dato vita ai vulcani dei Monti Iblei, oggi estinti. A svelarlo, lo studio, Etnean and Hyblean volcanism shifted away from the Malta Escarpment by crustal stresses, condotto da un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), German Centre for Geosciences (GFZ) di Potsdam, Università degli Studi ...

La Nike Mercurial compie 20 anni : ecco la storia della scarpa da Ronaldo a CR7 : Si avvicina il lancio della nuova Nike Mercurial, una delle scarpe iconiche del marchio americano, previsto per il prossimo 7 febbraio. In attesa di quel giorno il brand ha voluto ripercorrere la storia della celebre calzatura a 20 anni dall’arrivo sul mercato della prima versione. Nel 1996 Nike è diventato lo sponsor della squadra più […] L'articolo La Nike Mercurial compie 20 anni: ecco la storia della scarpa da Ronaldo a CR7 è ...

Scontro frontale tra due auto a Baselga del Bondone Due feriti - una macchina finisce nella scarpata : incidente Baselga del Bondone4.jpg incidente Baselga del Bondone1.jpg incidente Baselga del Bondone1.jpg Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi ...

Potere al popolo e alla suola della scarpa : Trova le differenze. Quali sono, per esempio, quelle tra Potere al popolo ed Emma Bonino? Facile: i primi sono rivoluzionari e di sinistra, la seconda è leader di un movimento radicale e liberale. I primi non si sono coalizzati, la seconda invece ha scelto di allearsi col Pd. I primi sono quasi sconosciuti, senza radicamento sociale se non in alcuni settori, modesti, della società; la seconda è tra i volti più popolari d’Italia, apprezzata per ...

In aumento l'erosione della scarpata a Ripalvella - chiusa al transito la strada : Preso atto che è in aumento l'erosione della scarpata lungo il confine Nord-Est del centro abitato di Ripalvella, il sindaco di San Venanzo Marsilio Marinelli ha disposto il divieto di transito per ...

Auto in scarpata nel Catanzarese - passeggero estratto dal mezzo dai vigili del fuoco : vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenuti ieri sulla SP80 nel comune di Feroleto per un incidente stradale. Una Lancia Y, per cause in corso di accertamento, usciva fuori ...

Vicchio del Mugello - FI - : cada da altalena e finisce in scarpata - morta 21enne : Una tragedia incredibile in provincia di Firenze, presso la frazione Villore di Vicchio del Mugello: una ragazza di ventuno anni è finita in una scarpata, cadendo da una altalena artigianale attaccata ...

Perde il controllo dell'auto e finisce nella scarpata : pauroso schianto sulla Bidentina : Ha perso il controllo dell'auto sulla quale viaggiava, finendo nella scarpata che costeggia la carreggiata e cappottandosi. pauroso incidente stradale nel cuore della mattinata di martedì lungo la ...

Geox ha smesso di fare utili Dall'Ipo -44% a Piazza Affari I mali oscuri della scarpa che respira : Geox ha diffuso i dati preconsuntivi del 2017 che vedono i ricavi fermarsi a 884,5 milioni di euro, poco sotto i livelli del 2016. Sul gruppo di Mario Moretti Polegato, che tanti entusiasmi aveva suscitato in borsa dal debutto, nel 2004, fino al 2007, pesano ancora la ristrutturazione dei negozi monomarca e l’incertezza sul rilancio negli Usa e in Asia, affidati ad un nuovo Ceo, Matteo Mascazzini, arrivato da Gucci Usa. In attesa di vedere se ...