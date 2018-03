La rivincita di Carmen | nonostante la malattia sfila in lingerie

L’esito della sfida a squadre ad Amici di Maria De Filippi - da Emma contro Carmen alla rivincita di Einar : Una nuova sfida a squadre ad Amici di Maria De Filippi. La gara è cominciata sabato 20 gennaio e si è conclusa a tre giorni di distanza, nella fascia pomeridiana dedicata, in onda su Canale Cinque. Roberto Casalino ha aperto la puntata pomeridiana di Amici, con l'esibizione in Le Mie Giornate, brano estratto dal nuovo album Errori di felicità. Casalino è autore di grandi singoli di successo per artisti come Marco Mengoni, Emma e Giusy ...