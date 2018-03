La risposta sessista di Maurizio Sarri alla giornalista | Sei donna e sei carina e

huffingtonpost

(Di lunedì 12 marzo 2018)perde punti e anche lo stile. Dopo il pareggio in trasferta contro l'Inter, l'allenatore del Napoli prima lascia stizzito l'intervista di Mediaset Premium e poi, in conferenza stampa, replica con una battutadomanda di una. "Mister, sono troppo duro se dico che questa sera lo scudetto è compromesso", ha chiesto l'inviata della tv partenopea Canale 21 Titti Improta.è rimasto in silenzio alcuni secondi e poi ha replicato: "Sei una, seie non ti mando a fare in culo per questi due motivi".Ladiha generato le risate dei presenti. L'allenatore del Napoli ha poi rispostodomanda della. E secondo alcune fonti, si sarebbe scusato con Improta al termine della conferenza stampa.