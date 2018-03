La rete assistenziale della lotta ai tumori | impatto clinico | tecnologico ed economico

huffingtonpost

(Di lunedì 12 marzo 2018) Questo post è a cura di Vittorio Donato, direttore del Dipartimento Oncologia e Medicine specialistiche e direttore UOC Radioterapia(Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini Roma)La radioterapia oncologica, da oltre 100 anni, è un'arma consolidata tra i mezzi terapeutici ad uso delle reti oncologiche delle regioni italiane. La disciplina radioterapica utilizza tecnologie altamente sofisticate con grande efficacia per la cura del cancro in tutte le fasi malattia.Attualmente si può affermarne che circa il 50-60% degli ammalati di tumore andrà incontro a un trattamento radioterapico e si stima che il fabbisogno di radioterapia in Europa si accrescerà ulteriormente nei prossimi anni.La radioterapia sfrutta l'effetto delle radiazioni ionizzanti che raggiungono la neoplasia evitando di colpire i tessuti sani circostanti. Queste "benefiche" radiazioni, ...