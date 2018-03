La nuova battle royale di Darwin Project arriva su Steam in Early Access e Xbox Game

PlayerUnknown's Battlegrounds : questa settimana dovrebbero arrivare i dettagli della nuova patch per Xbox One : Il fenomeno PlayerUnknown's Battlegrounds è stato recentemente protagonista con alcune notizie che parlavano di una possibile versione Nintendo Switch: da un'analisi condotta sulla versione mobile del gioco, si è appreso che un eventuale porting non sarebbe poi così impossibile.Oggi il famoso e apprezzato PUBG torna protagonista con novità che riguardano la versione Xbox One. Come segnala USGamer, questa edizione del gioco sembra abbia avuto una ...

PlayerUnknown's Battlegrounds riceverà una nuova mappa entro i prossimi quattro mesi : Bluehole Studio è intervenuto su Steam pubblicando un comunicato che anticipa l'arrivo di nuovi contenuti per PlayerUnknown's Battlegrounds, per i quali sarà diffusa inoltre una roadmap dettagliata il prossimo mese. A riportarlo è Eurogamer.netIl team si è detto concentrato a combattere il fenomeno dei cheater, che ha causato un ritardo nell'arrivo di update al gioco. "All'inizio dell'anno lo sviluppo di alcune feature e nuovi sistemi è stato ...

Star Wars Battlefront 2 : la nuova patch introduce la modalità Jetpack Cargo e bilancia i personaggi : Gli sviluppatori del discusso Star Wars Battlefront 2 hanno già comunicato di essere al lavoro su nuove modalità da inserire all'interno del gioco, ora, grazie alla segnalazione di VG247.com, apprendiamo che una di queste modalità sarà presto implementata.Con la nuova patch 1.2 vengono introdotte interessanti novità in Star Wars Battlefront 2, come la modalità Jetpack Cargo molto simile a Cattura la Bandiera presente in giochi come Call of Duty. ...

Cosa cambia con la patch 1.2 di Star Wars Battlefront 2 : nuova modalità e bilanciamenti eroi : Arriva una nuova patch di Star Wars Battlefront 2 per tutti gli appassionati e giocatori. Al di là della polemica infinita sulle microtransazioni dobbiamo dire che EA sta supportando abbastanza bene il gioco. In particolare la patch 1.2 di Star Wars Battlefront 2 bilancia i personaggi e corregge tantissimi bug, oltre ad apportare diversi buff e nerf che potete leggere qui. Viene inoltre introdotta una nuova modalità, Jetpack Cargo, che non è ...

Fortnite Battle Royale : la nuova patch aggiunge la minigun e permette di disattivare l'autorun : Mentre poco fa Epic Games ha annunciato la Sniper Shootout mode di Fortnite Battle Royale, disponibile fino a domani, 2 febbraio, ecco che ora arriva la nuova patch.Nello specifico si tratta della patch 2.4.0 che, come segnala Dualshockers, apporta qualche interessante modifica al gioco. Innanzitutto viene introdotta la minigun, che con la sua potenza di fuoco può essere usata per controllare il campo di battaglia e viene aggiunto il Cosy ...

PlayerUnknown's Battlegrounds si aggiorna su PC con la nuova patch : PlayerUnknown's Battlegrounds, oltre che su una vastissima base di giocatori, può contare, sicuramente, su un ottimo supporto da parte degli sviluppatori, costantemente impegnati nella pubblicazione di contenuti e aggiornamenti per perfezionare l'apprezzato titolo.Se poco tempo fa abbiamo visto il nuovo aggiornamento per le versioni console di PlayerUnknown's Battlegrounds, ora apprendiamo, grazie alla segnalazione di Dualshockers, che è ...

Battlefield 1 cambia le carte in tavola - nuova strategia per i contenuti premium : L'affollamento sugli scaffali degli ultimi mesi potrebbe non far benissimo a Battlefield 1, soprattutto per quanto concerne l'agguerrita concorrenza nell'ambito degli sparatutto in prima persona: il mondo della tecnologia, si sa viaggia ad altissima velocità, ed ovviamente restare al passo è obbligatorio per non vedersi surclassato dai propri competitors. Call of Duty WW2, Destiny 2, Star Wars Battlefront 2 e tutti gli altri sono un motivo più ...

Halo 6 uscita - novità e nuova modalità Battle Royale : tutto quello che già sappiamo : Halo 6 è atteso dagli utenti di Xbox One e Xbox One X come il gioco che potrebbe salvare le sorti della famiglia di console. Il problema è che ad ora non esiste alcuna traccia, nemmeno un trailer né si conosce una data di uscita precisa, anzi, nemmeno il periodo. Le paure dei videogiocatori sono anche concentrate su un possibile lavoro mediocre di 343 Industries, che con Halo 5 non ha sfornato proprio un capolavoro. Halo 5 mancava di una ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : ecco la nuova patch per Xbox One : PlayerUnknown's Battlegrounds si aggiorna con una nuova patch per Xbox One che porta nuove funzioni e ottimizzazione sul versante stabilità e frame rate.Come riferisce VG247, la patch ha introdotto l'accelerazione analogica dello stick quando saltiamo fuori dall'aereo. La correzione dovrebbe rendere molto più facile muoversi durante la caduta libera, momento in cui il frame rate non è dei migliori.La sensibilità della mira può ora essere ...