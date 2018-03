La Mozione Ravetti sull' accorpamento Asl e Aso è priva di senso

alessandriaoggi.info

(Di lunedì 12 marzo 2018) ... spero non nella nostra provincia; in ogni caso, gli chiedo: si rende conto del valore che assume nell'economia provinciale un'Azienda Ospedaliera di rilievo Nazionale come è quella di Alessandria ...