La madre credeva fosse pigro e stanco | invece ha un tumore al cervello | la storia di

Vietnam - dopo 43 anni ritrova la madre che credeva morta : Era uno dei 100 bambini che, nel 1975, dal Vietnam, devastato dalla guerra, erano stati portati in salvo in Irlanda, durante l’operazione Babylift. E ora Vance McElhinney sta per tornare nel suo Paese d’origine, per riunirsi per sempre con la madre, da cui era stato separato 43 anni fa, e per sposarsi. L’anno scorso l’uomo era tornato in Vietnam per un documentario della BBC, A Place To Call Home. In quell’occasione tornò all’orfanotrofio ...