La lettera di una studentessa africana ai razzisti | “Cosa provate ad ucciderci?”

Una scrittrice considerata 'troppo africana' ha vinto uno dei premi letterari più importanti : Un racconto che inizia con un fatto di cronaca - un uomo picchiato in un mercato alle porte di Kampala, scambiato per un ladro - e prosegue come un viaggio nel tempo, con episodi collocati durante la ...

Uccide la madre e si suicida. Lascia una lettera : "Scusate - ho un tumore" : Ha ucciso la madre di 101 anni, che viveva con lui, e poi si è tolto la vita. Dramma della disperazione a Rivoli, comune alle porte di Torino. L'uomo, che deteneva regolarmente la pistola utilizzata per l'omicidio-suicidio, aveva scoperto da poco di avere un tumore al pancreas come spiegato in una lettere di scuse trovata dai carabinieri. A chiamare i militari è stato lo stesso uomo prima di spararsi.La tragedia si è ...

Uccide la madre con un colpo di pistola poi si suicida : in una lettera le scuse : Un uomo di 77 anni malato di cancro ha ucciso con un colpo di pistola la madre di 101 anni e con la stessa arma si è tolto la vita. E' accaduto stamattina a Rivoli, nei pressi di Torino...

Maltempo - Coldiretti Lazio : “lettera ai Comuni per una rapida verifica dei danni” : “Coldiretti ha inviato una lettera ai sindaci dei 378 Comuni del Lazio, a firma del presidente David Granieri, per sollecitare una rapida verifica dei danni e l’avvio dell’iter procedurale in seguito all’ondata di gelo siberiano che, la scorsa settimana, ha colpito tutta l’Italia. Nel Lazio, secondo le stime effettuate, il settore agricolo ha riportato danni per oltre 20 milioni di euro, con criticità destinate a ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone - c'è posta per te!/ Chi gli avrà inviato una lettera? : Ospiti questa sera a C'è posta per te, Belen Rodriguez e Andrea Iannone riceveranno una lettera da parte di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, i quali...(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 07:30:00 GMT)

La lettera : 'Sono una donna scout - di calcio ne capisco più degli uomini' : Gentile Procuratore, sono una ragazza di 28 anni super appassionata di calcio con il forte desiderio di lavorare nel mondo del pallone come osservatrice di giovani calciatori. Nei weekend, avendo due fratelli che giocano in campionati giovanili professionistici, sono sempre sui campi e ho preso l'abitudine di ...

Morire a 15 anni per una improvvisa emorragia. lettera a Giorgia dalla sua Prof : ... spezzati? Possiamo ancora ragionare sull'eventualità di una risposta che potrebbe trovare le sue motivazioni nella logica, nella facoltà di pensiero, finanche nella scienza. Ma nel cuore, là dove ...

Un fotografo ha preso alla lettera il proverbio 'le donne non si toccano neanche con un fiore' - per una buona ragione - : Eppure, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità , pubblicati nel settembre 2017, la violenza fisica o sessuale colpisce più di un terzo delle donne nel mondo , 35%, e la violenza ...

Pd - Orfini : “Renzi si è dimesso lunedì con una lettera formale” : Pd, Orfini: “Renzi si è dimesso lunedì con una lettera formale” Il presidente dem: “Continuare a discutere di un fattoormai avvenuto non ha molto senso” Continua a leggere L'articolo Pd, Orfini: “Renzi si è dimesso lunedì con una lettera formale” proviene da NewsGo.

Pd - Orfini : “Renzi si è dimesso lunedì con una lettera formale” : Pd, Orfini: “Renzi si è dimesso lunedì con una lettera formale” Il presidente dem: “Continuare a discutere di un fattoormai avvenuto non ha molto senso” Continua a leggere L'articolo Pd, Orfini: “Renzi si è dimesso lunedì con una lettera formale” proviene da NewsGo.

Pd - Orfini : 'Renzi si è dimesso lunedì con una lettera formale' : "Matteo Renzi si è formalmente dimesso lunedì da segretario del Pd. Come da lui richiesto nella lettera di dimissioni, e come previsto dallo statuto, ho immediatamente annunciato la convocazione dell'...

Matteo Renzi - c'è una sua lettera : dimissioni esecutive da lunedì prossimo : A questo punto è giallo. Perchè Maurizio Martina e Matteo Orfini sostengono di avere una lettera che leggeranno lunedì prossimo alla direzione nazionale del Pd nella quale Matteo Renzi comunica che da ...

Elezioni - Di Maio scrive una lettera a Repubblica : “Tutte le forze politiche siano responsabili - no a teatrini” : “Tutte le forze politiche devono manifestare responsabilità”. Luigi Di Maio, quando ancora le trattative e gli incontri per la formazione di una maggioranza di governo non sono iniziati ufficialmente, ha scelto di scrivere una lettera a Repubblica. Un testo che si rivolge direttamente agli altri partiti e che, il leader del Movimento 5 stelle ha voluto inviare al quotidiano storicamente vicino al Partito democratico. “Ho ...

Elezioni - Floris legge lettera richiamo Agcom : “E’ una gogna e devo inginocchiarmi sui ceci”. Il commento ironico di Travaglio : In apertura della puntata di Dimartedì (La7), il suo conduttore, Giovanni Floris, ha dovuto leggere la lettera di richiamo ricevuta dall’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), che ha accusato la trasmissione di aver violato la par condicio nella puntata dello scorso 27 febbraio. Nella contestazione dell’Agcom sono sotto tiro “le modalità di conduzione del programma” e “la partecipazione di singoli ...