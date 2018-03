La lettera di Ratzinger | «Basta stolto pregiudizio contro me e contro Bergoglio» Il video

Benedetto XVI difende Papa Francesco/ lettera di Ratzinger “basta stolto pregiudizio su Bergoglio non-teologo” : Benedetto XVI difende Papa Francesco in una Lettera: Ratzinger scrive, “basta con lo stolto pregiudizio per cui Bergoglio sarebbe privo di formazione teologica, non è così"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:19:00 GMT)

La lettera di Ratzinger : “Sono in pellegrinaggio verso Casa” : La lettera di Ratzinger: “Sono in pellegrinaggio verso Casa” Benedetto XVI risponde con un breve e commovente messaggio ai lettori del “Corriere della Sera” che gli chiedono come stia trascorrendo i suoi giorni Continua a leggere L'articolo La lettera di Ratzinger: “Sono in pellegrinaggio verso Casa” sembra essere il primo su NewsGo.

