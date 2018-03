La legge sul whistleblowing è una tutela o delazione?

Renzi 'Riunirò le associazioni di Firenze per la legge sulle botteghe' : 'Avevo promesso ai miei concittadini di lavorare a una proposta di legge sui temi delle botteghe, dell'artigianato, dei piccoli negozi di vicinato. Nei prossimi giorni riunirò le associazioni di ...

Come la legge sulla responsabilità degli intermediari danneggia lo sviluppo innovativo dei contenuti digitali : Nei giorni scorsi è stato distribuito lo studio condotto dal professor Stan Liebowitz sui danni economici generati dall'attuale eccezione cosiddetta del "safe harbour" nella legislazione internazionale, ed in particolare americana ed euopea sul copyright.L'origine della normativa fu quella di proteggere i fornitori di servizi Internet dalla responsabilità per le violazioni del copyright commesse dai propri utenti che caricavano o ...

Sculco : 'Portare in aula la legge sulla doppia preferenza di genere' : 'Uno dei primi provvedimenti da portare in aula auspico che sia, a maggior ragione dopo i soliti buoni propositi espressi durante la festa delle donne dell'8 marzo, la legge sulla doppia preferenza di ...

Tradita dal governatore - la Nra impugna la legge sulle armi in Florida : ... che consente a una persona armata di uccidere un presunto aggressore solo in base alla mera percezione di pericolo per la sua incolumità, divenuta famosa in tutto il mondo con l'omicidio di Trayvon ...

Mano leggera di Bruxelles sulle sofferenze bancarie : Sarà la Commissione Ue a legiferare per prima sulla gestione dei crediti deteriorati, con qualche giorno di anticipo rispetto alla Bce. Mercoledì prossimo arriveranno infatti le attese norme che si ...

Usa - la Nra impugna la legge sulle restrizioni per le armi in Florida - : La National Rifle Association ha intentato un'azione legale basata su presunte violazioni costituzionali legate al provvedimento recentemente adottato nello Stato americano

Le leggende metropolitane sull’automobile : I Mythbusters alle prese con leggenda metropolitana dell’auto-razzo (grab via Youtube) Ha aperto l’8 marzo il Salone internazionale dell’automobile di Ginevra. Per dieci giorni i principali costruttori di automobili del mondo presenteranno al pubblico (e alla concorrenza) sia i prossimi modelli, sia le vetture in corso di sviluppo. La prima edizione dell’evento risale al 1905 ed è ancora uno dei maggiori punti di ...

Sicilia : proposta di legge per inserire insularità in Statuto : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - inserire la condizione di insularità nello Statuto Siciliano. E' l'oggetto della conferenza stampa che si terrà martedì 13 marzo, alle 10.30, nella sala stampa dell'Ars a Palermo. Presenti i deputati Rino Piscitello, coordinatore dell’Unione dei Siciliani, Eleonora Lo C

Risultati Elezioni - Riparte il futuro : “Eletti 113 parlamentari trasparenti. Ora lavorino alla legge sulle candidature” : Sono 113 i parlamentari “trasparenti” eletti alle Elezioni politiche del 4 marzo: 39 al Senato e 64 alla Camera. È questo il bilancio post elettorale della campagna #CandidatiTrasparenti organizzata da Riparte il futuro, che ha raccolto sulla propria piattaforma 403 autocertificazioni di candidati di tutte le forze politiche, che hanno sottoscritto l’impegno a presentarsi agli elettori fornendo un curriculum con competenze e ...

Ryanair : Filt - intervento istituzioni per rispetto legge italiana sul lavoro : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – “Inaccettabile il comportamento di Ryanair che sceglie gli interlocutori con cui trattare, continuando ad avere un atteggiamento irrispettoso nei confronti delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori”. E’ quanto afferma il coordinatore nazionale del trasporto aereo della Filt Cgil Fabrizio Cuscito, a seguito dell’accordo di riconoscimento dell’associazione professionale Anpac in ...

Quarant’anni della legge sull’aborto - in quattro grafici : Da quando è stato legalizzato, l’aborto si pratica sempre di meno. Ma nonostante questo gli obiettori di coscienza sono in aumento. Leggi

CN : bocciato giro di vite a legge sulle armi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Lombardia : Gori - sul mio futuro deciderò nei tempi che prevede la legge : Milano, 8 mar. (AdnKronos) - "Riguardo al mio futuro, deciderò nei tempi che la legge prevede, senza fretta". Lo dichiara Giorgio Gori, consigliere regionale eletto nelle fila del centrosinistra in Lombardia, dopo l'esito delle elezioni dello scorso 4 marzo nella quali è uscito sconfitto dal candida