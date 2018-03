La Juve tenta l' allungo

Juve - attenta all’Atalanta : in trasferta è super - e vuole l’Europa League. Ecco perché la partita di Mercoledì non è affatto scontata : Juventus-Atalanta, partita da brividi. La 28^ giornata del campionato di Serie A ha regalato grosse emozioni e portato indicazioni per lo scudetto, sorpasso da parte della Juventus sul Napoli, successo dei bianconeri contro l’Udinese mentre la squadra di Sarri non è andata oltre il pareggio nel big match contro l’Inter. La squadra di Massimiliano Allegri ha un solo punto di vantaggio sul Napoli e non si può parlare assolutamente di ...

Attenta Juventus - Milinkovic-Savic nel mirino del Real : MADRID , SPAGNA, - Il Real Madrid ha messo nel mirino Sergej Milinkovic-Savic . Secondo 'Marca' il 22enne centrocampista della Lazio avrebbe convinto gli osservatori di Florentino Perez e sarebbe un ...

Juve - Mauro : 'Che delusione! Derby alla camomilla - Allegri si accontenta' : Massimo Mauro , opinionista di Sky Sport , scrive di Juve su Repubblica.it : 'Brutte partite, niente spettacolo, stadi deserti e pochi gol. La delusione più grande il Derby di Torino. Eravamo abituati a ben altro spettacolo e ci ...

Juventus-Tottenham - Allegri : “Partita attenta per non esaltare le loro qualità. Su Marchisio…” : Juventus-Tottenham, Allegri: “Partita attenta per non esaltare le loro qualità. Su Marchisio…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Tottenham-Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini sono intervenuti in conferenza stampa alla vigilia del big match di domani contro il Tottenham. Volti sereni, ma attenzione e concentrazione al massimo ...

Juve - Dybala tenta il recupero per il Tottenham : Lichtsteiner torna nella lista Champions : Dybala recuperato per il Tottenham? La Juventus ci spera, il numero 10 bianconero ci sta lavorando a pieno ritmo, e giorno dopo giorno aumentano le possibilità di rivederlo agli ottavi di Champions ...

Genoa - attenta Juve su Pellegri il Monaco fa sul serio : Un rilancio, rivelato da Sky Sport, superiore di un terzo rispetto alla proposta d'acquisto avanzata dai bianconeri e che il club rossoblu, nonostante la parola data alla Vecchia Signora, non può ...

Torna la Serie A : il Napoli tenta la fuga - la Juve pensa al sorpasso Video : Le attenzioni generali saranno nuovamente polarizzate dalla massima Serie nazionale dello sport più popolare del mondo. Si riparte dal Napoli capolista, alle 12,30, impegnato sul campo dell'Atalanta. ...

Attenta Juventus - sale la concorrenza per Emre Can : la situazione : Beppe Marotta nei giorni scorsi ha manifestato prudenza e in effetti la concorrenza per arrivare a Emre Can e’ abbastanza serrata. Oltre alla Juve, infatti, anche il Manchester City si starebbe muovendo per il centrocampista tedesco in scadenza di contratto col Liverpool ma il vero rivale per i bianconeri potrebbe essere il Bayern Monaco: stando al “Mirror”, lo stesso Emre Can al momento non sarebbe molto interessato alla ...

Elezioni - Padoan : c'e' chi vuole abolire tutto - io tentato da abolire la Juventus : (Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2018 Elezioni, Padoan c'e' chi vuole abolire tutto, io tentato da abolire la Juventus Il Ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan è intervenuto nel corso di un incontro organizzato dal circolo del Partito Democratico del I municipio di Roma.

Calciomercato Juventus / News - per Marchisio tentazione Mls a giugno? (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra bianconera: idea De Gea come erede di Gigi Buffon, Howedes potrebbe restare ma attenzione al futuro di Marchisio(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 11:34:00 GMT)

Juventus - Marchisio medita l’addio a giugno : lo tenta l’MLS : Juventus, Marchisio medita l’addio a giugno: lo tenta l’MLS Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Marchisio medita L’ADDIO – Il centrocampo della Juventus sta per subire una mezza rivoluzione: dopo l’accordo raggiunto con Emre Can del Liverpool, adesso sono molti i nomi sul taccuino di Marotta e Paratici per rinforzare il ...

Juventus - rebus Marchisio. Tentazione Usa? : TORINO - E' una dichiarazione d'amore eterno o il preannuncio di un addio? Probabilmente racchiude entrambe le interpretazioni la frase di Claudio Marchisio, postata sul suo profilo social di ...

OZIL ALLA JuveNTUS? / Calciomercato news : il trequartista dell'Arsenal tentato dai bianconeri : OZIL ALLA JUVENTUS? Calciomercato news: in Inghilterra le voci sono contrastanti, infatti c'è chi parla della voglia di volare in bianconero e invece chi sottolinea sia pronto a rinnovare.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 17:57:00 GMT)