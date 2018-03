La Grande Truffa | tasse & debito pubblico

"La laurea? Una Grande Truffa I campus sono perfetti per un thriller da brivido" : Lo scrittore americano John Grisham ha sempre dichiarato di scrivere volentieri romanzi di due tipi: quelli di evasione , in genere dedicati ai suoi sport preferiti come il football e il baseball, e ...

La laurea? Una Grande truffa. I campus sono perfetti per un thriller da brivido : Lo scrittore americano John Grisham ha sempre dichiarato di scrivere volentieri romanzi di due tipi: quelli di evasione (in genere dedicati ai suoi sport preferiti come il football e il baseball) e quelli di impianto sociale (dove inserisce sotto la coperta del thriller storie che letteralmente lo tengono sveglio di notte). A questo genere appartiene sicuramente La grande truffa(Mondadori) che presenterà oggi ufficialmente alle 19 a Tempo di ...

Omicidio Kuciak - i pm : “Grande liquidità e poche leggi in Ue. Per la ‘ndrangheta più sicura truffa su fondi Ue della cocaina” : La ‘ndrangheta come “testa pensante e struttura direzionale nel processo di espansione globale del crimine organizzato”. Parola del procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, che così delinea le nuove frontiere della criminalità organizzata calabrese, a due giorni dall’arresto di Nino Vadalà. L’imprenditore di Bova Marina, trapiantato in Slovacchia, è finito in carcere, assieme al fratello Bruno e al cugino Pietro ...