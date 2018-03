La fine prevedibile di Matteo Renzi e del Partito Democratico

Blastingnews

(Di lunedì 12 marzo 2018) Un tempo, tutti volevano essere come lui.VIDEO era giovane, fresco, carismatico, aveva in mano il potere di uno dei Paesi più forte dell’Europa. Era un modello politico da invidiare. Ma sono bastate poche o tante? mosse sbagliate per finire dall’altra parte della sponda. In un’intervista pubblicata oggi sul Corriere della sera, l’ex presidente del Consiglio ha dichiarato chiuso il ciclo come segretario del #. “Sono stati quattro anni difficili ma belli – ha detto ad Aldo Cazzullo -. Abbiamo fatto uscire l'Italia dalla crisi. Quando finira' la campagna di odio tanti riconosceranno i risultati”. Più che una previsione, quello disembra essere un augurio. Ha detto però che non ho rimpianti né rancori, nonostante tutti le difficolta'. Con il Pd all’opposizione Sullo stato dell’arte, ha detto che il centrosinistra non andra' al governo con ...