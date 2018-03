La festa di San Giuseppe a Ragusa

FIFA 18 Ultimate Team pronto alla festa di San Patrizio - cosa aspettarsi? : Come da tradizione annuale, FIFA 18 Ultimate Team non perde di certo occasione per celebrare al meglio il giorno di San Patrizio, la festività tutta irlandese che ha ormai assunto una risonanza di livello globale. Mancano ormai soltanto pochi giorni al 17 marzo, data in cui ricorre la morte di San Patrizio (al secolo Maewyin Succat), e ovviamente Electronic Arts non mancherà all'appuntamento con una serie di contenuti che faranno la felicità di ...

Trapani : festa di San Giuseppe - a Salemi tornano i tradizionali altari di pane : Palermo, 9 mar.(AdnKronos) - Arte, laboratori, percorsi storici e narrativi, artigianato e musica, ma soprattutto i tradizionali altari di pane. Ci sarà tutto questo nella Festa di San Giuseppe che dal 15 al 25 marzo animerà il centro storico di Salemi, cittadina del trapanese inserita nel club dei

Albenga - il quartiere Sant'Eulalia dona orchidee ai commercianti per la festa della donna : Quest'anno, in occasione della Giornata della donna, il quartiere Sant'Eulalia di Albenga ha distribuito presso gli esercizi commerciali del quartiere delle orchiedee donate generosamente dalle ...

Diocesi - festa di san Giuseppe a Marina di Ragusa : Cominceranno a partire da venerdì i festeggiamenti in onore di San Giuseppe a Marina di Ragusa. Ricco il calendario di appuntamenti

Principato di Monaco in festa : Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sposano : Nozze in visita per Charlotte Casiraghi e il produttore cinematografico Dimitri Rassam. La notizia arriva in esclusiva da Vanity Fair Spagna, e benché non sia ancora stata ufficializzata dal Principato di Monaco è decisamente attendibile vista la vicinanza storica della stampa spagnola alle vicende di casa Grimaldi. La proposta di matrimonio La secondogenita di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi avrebbe detto sì alla proposta del compagno ...

Peppino Di Capri - il 21 maggio festa al San Carlo per i 60 anni del primo album : Peppino di Capri festeggerà i 60 anni di carriera con un concerto-evento al Teatro San Carlo di Napoli il 21 maggio. Era il 1958 quando il giovane Giuseppe Faiella pubblicò il primo album ' Peppino di ...

Scuola e sanità - festa delle donne con protesta : sciopero l'8 marzo : La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - comunica che le associazioni sindacali Slai Cobas, Usi, Usb e Usi-Ait hanno proclamato per l'8 marzo lo sciopero ...

#ColosseoRosso sangue : l'altra manifestazione di oggi a Roma : #ColosseoRosso. Rosso sangue. sangue dei martiri cristiani in tutto il mondo. In collegamento video con Aleppo, città martire della Siria (i cristiani sono ridotti a circa 30mila persone, mentre all'inizio della guerra erano in 250mila) dove è stata illuminata di rosso la cattedrale maronita di Sant'Elia. In collegamento video anche con Mosul (Iraq) e la chiesa "tinteggiata di rosso" di San Paolo.Davanti all'Anfiteatro Flavio ...

Federica Nargi scatenata nella festa per il suo compleanno organizzata da Alessandro Matri : MILANO ? Serata speciale per Federica Nargi. Per il suo passato compleanno in cui l?ex velina ha spento 28 candeline, il compagno Alessandro Matri, calciatore del Sassuolo, le ha...

Sanità : 23 febbraio sciopero infermieri a Roma - dalla Sicilia pronti bus e manifestazioni locali : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - Partiranno da tutte le province della Sicilia per partecipare numerosi allo sciopero nazionale di venerdì 23 febbraio, a Roma, indetto dal sindacato degli infermieri, il Nursind, per protestare contro la bozza del contratto collettivo del comparto Sanità. Una proposta

San Giorgio ricorda Massimo Troisi : 'Una grande festa per i ragazzi' : Per la cronaca, la partita tra la Italianattori, capitanata proprio da Decaro, e la selezione sangiorgese, rimpolpata di amministratori cittadini e vecchie glorie del calcio granata, finisce solo ai ...

festa del papà : piatti e dolci tipici per il 19 Marzo - giorno di San Giuseppe : Questa giornata assume un grande valore non solo per la storia in sé, quanto perché ci ricorda l’importanza del padre per rendere sicura e serena una famiglia. San Giuseppe, è una delle più amate ricorrenze che viene festeggiata in Italia e porta con sé tradizioni culinarie millenarie. La Festa del papà si festeggia il 19 Marzo, con eventi, attività e soprattutto prendendo per la gola tutti i papà con splendidi piatti e dolci tipici di varie ...

Oggi è la festa dei single. Ma chi era San Faustino? : Il giorno dopo la serata dedicata alle cene a lume di candela e alle smancerie fra coppiette, è la volta dei single, che festeggiano nel nome di San Faustino. Ma chi era quest’uomo, vissuto nel II secolo, considerato il paladino dei single? Come il fratello Giovita, anche lui celebrato il 15 febbraio, Faustino era un martire che, secondo la leggenda tramandata in una «Passio» romanzesca composta tra l’VIII e l’XI secolo, avrebbe vissuto tutte le ...