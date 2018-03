La Direzione del Pd snerva Di Maio Tweet contro i giochi di potere del Pd

Senza Renzi ma sulla linea di Renzi : ok della Direzione al documento che mette il Pd all'opposizione e 'promette' la gestione collegiale : Quando poco prima delle 18, prende la parola il governatore campano Vincenzo De Luca, nella sala in cui è riunita la direzione nazionale del Pd in molti sospendono il fiato. Chissà se si smarcherà da ...

Senza Renzi ma sulla linea di Renzi : ok della Direzione al documento che mette il Pd all'opposizione e 'promette' la gestione collegiale : Quando poco prima delle 18, prende la parola il governatore campano Vincenzo De Luca, nella sala in cui è riunita la direzione nazionale del Pd in molti sospendono il fiato. Chissà se si smarcherà da Matteo Renzi. E invece De Luca si mostra molto critico, ma non si stacca: "Siamo a un bivio tra ricostruire il partito o avviarci verso la deriva francese". E se non lo fa De Luca, non lo fa nemmeno Graziano Delrio e tutta la ...

Pd : Delrio - non cerchiamo nuovo capo ma nuova Direzione : Roma, 12 mar. (AdnKronos) – “Grazie a Renzi per tutto quello che ha fatto e per le dimissioni”. Lo ha detto Graziano Delrio intervenendo in direzione. “Dico ai militanti: il Pd c’è ancora, non siamo una sfumatura tra il giallo dei Grillini ed il blu dei leghisti”.“Noi dobbiamo dire ai militanti che c’è bisogno del Pd. Siamo riuniti non per cercare un nuovo capo ma una nuova direzione. Siamo di ...

Al via la Direzione del Partito democratico - Martina : "Guiderò il partito con massima collegialità" : Renzi assente: "Tornerò all'assemblea, e li spiegherò le mie ragioni". Ha aperto la Direzione il vicesegretario Maurizio Martina, che riceverà il mandato di guidare il partito fino al congresso. Oggi si vedrà se le correnti andranno all'attacco o rimanderanno l'offensiva finale

Al via la Direzione del Partito democratico - Renzi assente : Il segretario dimissionario lo aveva già annunciato: "Tornerò all'assemblea, e li spiegherò le mie ragioni". Oggi si vedrà se le correnti andranno all'attacco o rimanderanno l'offensiva finale

Direzione Pd - Emiliano contro Orfini : “No primarie? Un artista - cambia regole a seconda delle sue opportunità di vittoria” : Michele Emiliano è arrivato al Nazareno per la Direzione del Pd che darà il via al ‘dopo Renzi’. Quanto all’opportunità di non fare le primarie ed eleggere il nuovo segretario, magari pro tempore, direttamente in assemblea, come suggerito anche dal presidente Matteo Orfini, Emiliano non ha dubbi: “Senza si avrebbe un segretario di serie B, le primarie vanno fatte come previsto dallo Statuto.” E rincara: ...

