La direzione del PD senza Renzi

direzione Pd senza Renzi/ Diretta video - Martina o Delrio al Nazareno? Orfini - "mai con estremisti M5s-Lega" : Direzione Pd senza Matteo Renzi: Diretta video, Delrio o Martina come traghettatori? Possibili candidati e le correnti dem, 'Mai con Lega o M5s'.

direzione PD DELRIO PER IL POST-RENZI/ Diretta video - “mai con Lega e M5s” : nuovo partito con Beppe Sala? : DIREZIONE Pd, la Diretta dopo le dimissioni di Renzi: video, possibili candidati segretario verso l'Assemblea Nazionale. Relazione a Martina, DELRIO per il POST-RENZI? "Mai con Lega e M5s"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:16:00 GMT)

Pd - oggi la direzione : tregua armata tra i dem. «Ma c'è la carta Delrio» : La guerra dei numeri e di chi sta con chi occupa i ragionamenti degli appassionati del cencelli, ma nel Pd del dopo 4 marzo, e che oggi si ritroverà nella riunione della direzione, prevale...

direzione Pd - la mappa delle correnti : ROMA - Il Pd diviso va alla conta oggi pomeriggio in Direzione per affrontare gli scenari del post-Renzi. Oggi il parlamentino dem si riunisce per decidere il percorso da intraprendere dopo la ...

Oggi la direzione del Pd. Orfini : «Niente primarie per il leader» : Oggi la riunione del «parlementino» con il nuovo reggente Maurizio Martina. Le critiche della minoranza si faranno sentire, ma sul governo c’è accordo. Nessuno (tranne Michele Emiliano) vuole sostenere un governo a guida M5S

Supervertice dello stato maggiore M5s. Con Di Maio anche Casaleggio : no a governi di unità nazionale - pressing sulla direzione Pd : Luigi Di Maio riunisce il suo nuovo gruppo parlamentare. Oltre trecento eletti, più di due terzi si affacceranno per la prima volta nel Palazzo. È l'ennesimo discorso della vittoria, che riceve una standing ovation prontamente rilanciata da tutti i profili social del Movimento 5 stelle. Chiede fiducia ("Fidatevi di me"), rivendicando per sé tutte le decisioni strategiche, a partire dalla nomina dei capigruppo Giulia Grillo e ...

Aspettando la direzione Pd - schema M5s-Lega per eleggere i presidenti delle Camere : Il doppio binario M5s. Quello dell'alta velocità è con la Lega e riguarda le presidenze delle Camere, l'altro invece è a percorrenza più lunga e lenta, e guarda al Pd per un eventuale accordo di governo. Corrono paralleli e fanno di tutto per non incrociarsi. Per adesso, il giorno segnato in rosso sul calendario del comitato elettorale di Luigi Di Maio è lunedì 12, quando si riunirà la Direzione ...

Pd - portavoce Richetti : 'Lunedì direzione per reggenza del partito' : "Lunedì faremo una direzione che individuerà la reggenza del partito". Lo ha annunciato Matteo Richetti, portavoce della segreteria Dem, a Rai3. "Non so se ci sarà Renzi e se non ci sarà sarà la ...

DIMISSIONI RENZI - CAOS PD/ ‘Conta’ delle truppe verso la direzione dem. Chi è contro l’accordo con M5s? : DIMISSIONI RENZI, Pd nel CAOS: contro la minoranza e i "caminetti", «chi vuole fare un governo con M5s lo dica subito, poi si andrà al Congresso». Sconfitta alle Elezioni e scenari dem(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 18:30:00 GMT)

Renzi conta le truppe : al passaggio non semplice della direzione Pd - non ci sarà : Ora che le elezioni sono passate e nel Pd è iniziata la guerra, Matteo Renzi si prende un po' di giorni di stacco. Con i suoi sta facendo uno screening dei nuovi eletti. Sta contando le truppe per capire se la linea dettata nel momento stesso in cui ha annunciato le dimissioni verrà rispettata. È la linea del No ad un governo con il M5S. Come primo passo, il segretario dimissionario la mette alla prova della direzione ...

Renzi : Decide la direzione del PD - io vado a sciare : Renzi: io vado a sciare Roma – Massimo Giannini nel corso della trasmissione ‘Circo Massimo’ su Radio Capital, ha rivelato una notizia circa il segretario... L'articolo Renzi: Decide la direzione del PD, io vado a sciare su Roma Daily News.

