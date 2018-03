La collezione senza stagioni e genderless firmata La Martina

gqitalia

: @marcoardemagni noi abbiamo scontato una ingiustizia, siamo tornati e abbiamo vinto 6 scudetti di fila. voi senza f… - stefanomaffei63 : @marcoardemagni noi abbiamo scontato una ingiustizia, siamo tornati e abbiamo vinto 6 scudetti di fila. voi senza f… - gorghoneion : Ho appena dato un'occhiata al sito di Mango e ho visto la nuova collezione, fighissima eh, peccato che sono senza u… - mazzettam : @stewilly2313 @GiuseppeScat @IAmJamesTheBond @LauraCarrese @lucabattanta @PeriNews @deo_marco @laurabergamas… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) C’è un’espressione, entrata di diritto nella lingua italiana che indica il rispetto delle regole, tanto nella vita quanto nello sport. Essa promuove dei valori come l’amicizia, il rispetto del prossimo e lo spirito di gruppo. Tutti la conoscono come «Fair Play», che letteralmente indica il «gioco leale», inteso non solo come regola di pratica sportiva, ma come atteggiamento verso gli altri. Un valore alto, altissimo, a cui il marchio argentino Laha deciso di rendere omaggio con una capsule chiamata appunto “Fair Play”. A disegnarla ci hanno pensato Danilo Paura, Jacopo Pozzati e Leonardo Colacicco che hanno interpretato il sacrificio, il gioco duro e la competizione da una parte, ma anche lo spirito di squadra e la fratellanza dall’altra, in una serie di capi che non vogliono avere una stagionalità, e che possano essere combinabili e sovrapponibili tra loro, alcuni dei quali ...