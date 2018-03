La Bolivia con una bandiera lunga 200 km rivendica il suo accesso al mare

Dakar 2018 : cancellata la nona tappa! Condizioni meteo avverse in Bolivia : rischio allagamenti e tempeste : Ci si attendeva grande spettacolo dalla nona tappa della edizione 2018 della Dakar, ma il grande protagonista è stato il maltempo che ha costretto gli organizzatori a cancellare la giornata odierna (nonostante i piloti fossero già partiti, e le moto fossero oltre la metà del percorso) perché, come scritto sul profilo Twitter ufficiale della competizione da Marc Coma: “ci sono rischi di allagamenti e tempeste, per cui preferiamo non correre ...