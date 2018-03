Kingdom Come Deliverance | ecco un ispirato trailer con i voti della critica

Kingdom Come Deliverance si aggiorna : Kingdom Come Deliverance si aggiorna su PC, introducendo novità non indifferenti, tra cui la possibilità di salvare i progressi di gioco all’uscita dallo stesso. Kingdom Come Deliverance: Disponibile la patch 1.3 Con la patch 1.3 di Kingdom Come Deliverance, troviamo le seguenti novità e migliorie: Possibilità di salvare la partita all’uscita dal gioco, in maniera automatica (Questo metodo si ...

La tecnologia di Kingdom Come Deliverance riesce a veicolare la sua ambiziosa visione? - analisi comparativa : Concettualmente, Kingdom Come Deliverance è una proposta interessante. Come sarebbe la formula di The Elder Scrolls se fosse adattata a una location del mondo reale, magari di un determinato periodo storico? E se la tecnologia del motore di Skyrim, ormai non più all'avanguardia, fosse sostituita dal più potente engine disponibile sul mercato?Questo ambizioso progetto di debutto dello sviluppatore ceco Warhorse Studios è un RPG che è stato ...

Un DLC gratuito di Kingdom Come : Deliverance è in sviluppo : Kingdom Come: Deliverance è stato pubblicato da circa un mese e ha già raggiunto vendite superiori al milione di copie, senza dubbio un ottimo risultato per un titolo finanziato tramite Kickstarter il cui sviluppo è durato quasi 8 anni. Come saprete il lavoro non è ancora finito in quanto gli sviluppatori sono ancora al lavoro per sistemare i vari bug che ancora affliggono il gioco.Molti finanziatori del progetto hanno però criticato i ragazzi ...

Kingdom Come Deliverance : posticipata la patch 1.3 : Kingdom Come: Deliverance è arrivato sul mercato afflitto da una miriade di bug, e in queste settimane che seguono il lancio gli sviluppatori stanno lavorando alacremente per pubblicare delle patch che possano risolvere il maggior numero di problemi segnalati dai fan. Il prossimo update atteso su PC, PS4 e Xbox One è l'1.3, che però è stato recentemente posticipato e non vedrà la luce prima di qualche giorno.A darne l'annuncio è stato lo stesso ...

Kingdom Come Deliverance è costato la notevolissima cifra di 36 milioni di dollari : Kingdom Come Deliverance è uno dei titoli più discussi di questo primo trimestre del 2018, riuscendo a dividere buona parte delle opinioni tra chi ama il suo setting originale e chi invece odia l'RPG di Warhorse Studios per i suoi troppi difetti tecnici. Nonostante questo il gioco ha potuto godere di un discreto successo, riuscendo a raggiungere il milione di copie vendute a poco più di una settimana dal lancio.A metà tra una produzione ...

Kingdom Come Deliverance si aggiorna su PS4 : la nuova patch risolve il problema con il tasto R2 : Tra le uscite più interessanti di questo periodo va menzionata, sicuramente, quella di Kingdom Come: Deliverance, l'RPG medioevale che sta riscuotendo un grande successo presso i giocatori, nonostante qualche problema tecnico.Gli sviluppatori hanno più volte comunicato che il gioco verrà supportato a dovere e, a confermare le promesse di Warhorse Studios, ecco arrivare la patch per la versione PS4 di Kingdom Come Deliverance, che, Come segnala ...

Un RPG diverso che sta piacendo molto al pubblico. Kingdom Come : Deliverance in vetta a parecchie classifiche di vendita : Etichettarlo Come gioco perfetto sarebbe un errore grossolano ma nonostante le imperfezioni i bug e la necessità di un lavoro importante a livello di patch il lancio di Kingdom Come: Deliverance può essere considerato un successo. Un successo da non sottovalutare perché dimostra Come l'appetito per RPG diversi dal solito sia decisamente forte.Koch Media/Deep Silver e Warhorse Studios hanno annunciato che l'RPG medievale è un bestseller in tutta ...

Warhorse Studios : "Avremmo voluto avere più tempo per rifinire Kingdom Come Deliverance" : Kingdom Come Deliverance è stato accolto in maniera positiva tanto dalla critica quanto dai giocatori, anche se l'RPG sviluppato da Warhorse Studios è arrivato nei negozi afflitto da qualche bug di troppo. Come riportato da VG24/7 gli sviluppatori hanno potuto esprimersi sulla questione con un lungo post apparso nei forum ufficiali, ammettendo che il team non è soddisfatto della qualità finale del gioco."Ammetto che avremmo voluto avere più ...

Classifiche software italiane : Kingdom Come Deliverance è il titolo più venduto su console e PC : Anche oggi vi riportiamo le Classifiche software italiane relative alla week 7 del 2018 (dal 12 al 18 febbraio 2018), che vedono primeggiare, nella top 10 PC e console, Kingdom Come Deliverance.A quanto pare il titolo di Warhorse Studios è stato veramente apprezzato dai giocatori italiani aggiudicandosi la prima posizione nelle graduatorie console e PC. Non stiamo parlando di un titolo esente da difetti, gli sviluppatori hanno già promesso patch ...

Disponibile su PC la patch 1.2.5 di Kingdom Come : Deliverance : Kingdom Come: Deliverance è senz'altro una delle uscite più interessanti degli ultimi mesi, l'RPG di Warhorse Studios sta riscuotendo un ottimo successo presso i giocatori Come rivelano gli ultimi dati di vendita, tuttavia il gioco non è esente da problemi.Non è una novità, infatti, la presenza di vari bug e glitch all'interno di Kingdom Come: Deliverance e, più volte, gli sviluppatori hanno tranquillizzato i fan promettendo patch correttive in ...

Kingdom Come : Deliverance - il videogioco che ti ricorda come si stava male nel medioevo : Siamo nel 1403, Venceslao IV, detto “Il Pigro” è stato deposto e imprigionato per la sua incapacità nel regnare e stringere accordi con le molte realtà che popolavano lo scacchiere europeo del periodo. come spesso accade quando i potenti fanno giochi di potere, a farne le spese sono le persone comuni, che contano poco oggi, figuriamoci nel medioevo. Approfittando del vuoto di potere, il fratellastro Sigismondo sta allungando la sua mano su ...

Un video mette a confronto Kingdom Come : Deliverance su PS4 Pro e PC : Kingdom Come: Deliverance, il nuovo RPG di Warhorse Studios, fino a questo momento sembra proprio sia stato apprezzato dai giocatori: recenti dati di vendita ci parlavano di un milione di copie piazzate dal 13 febbraio, giorno del lancio.Ora, il titolo torna protagonista nell'interessante video analisi ad opera di Digital Foundry, che mette a confronto Kingdom Come: Deliverance su PS4 Pro e PC.Dall'analisi emerge che la versione PC consente, ...

Kingdom Come : Deliverance a quota un milione di copie vendute : Kingdom Come: Deliverance sembra proprio aver fatto breccia nei cuori dei giocatori, solamente a due giorni dall'uscita l'RPG medioevale di Warhorse Studios aveva già piazzato 500.000 copie, ora arrivano altri interessanti dati di vendita.Come riporta Gamingbolt, Kingdom Come: Deliverance continua ad andare molto forte con le sue vendite e ha raggiunto circa 1 milione di copie vendute dalla sua uscita il 13 febbraio per PS4, Xbox One e PC. La ...

Kingdom Come Deliverance : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo aver ottenuto i fondi necessari per lo sviluppo, Kingdom Come Deliverance è finalmente giunto nei negozi a distanza di anni dal suo annuncio, ed oggi vogliamo portarvi nel Medioevo con la nostra Recensione. Kingdom Come Deliverance Recensione Kingdom Come Deliverance è stato probabilmente in passato uno dei giochi più attesi di sempre, fino a quando non è finalmente giunto nei negozi su PS4, Xbox One e ...