Kate Middleton | le regole che dovrà seguire per il parto

La profezia alla 13enne Kate Middleton : "Incontrerai un uomo ricco e lo sposerai" : "Presto incontrerai un bell'uomo, un ricco signore". È il 1995, Kate Middleton ha 13 anni ed è la protagonista di una recita scolastica. Indossa un vestito bianco e ha una ghirlanda di fiori tra i capelli. Un'indovina le legge la mano e le pronuncia queste parole. Qualche tempo dopo Kate sarebbe diventata la duchessa di Cambridge. Il video sta circolando in rete e molti non hanno potuto fare a meno di interpretarlo come una ...

“Guardate le mani! Che stranezza”. Kate Middleton : l’ultima ossessione. Anni a passare allo scanner ogni dettaglio della duchessina e questo era sfuggito. Ma appena scoperto ne è nato ‘un caso’ : Praticamente ormai possiamo dire di sapere quasi tutto su Kate Middleton. La duchessina è come una ‘sorvegliata speciale’: non c’è giorno in cui i tabloid non (s)parlino di lei. Dei suoi look, delle sue abitudini, dei suoi gesti, delle sue apparizioni pubbliche e, negli ultimi mesi, della sua terza gravidanza e della sua presunta rivalità con Meghan Markle, sua futura cognata. Da quando Kate ha messo piede nella royal ...

Quando la 13enne Kate Middleton scoprì che avrebbe sposato «William» : L’amore tra Kate Middleton e William D’Inghilterra era già scritto nelle stelle. A una giovane Kate era, infatti, già stato predetto un futuro reale. Una clip profetica, condivisa adesso via Youtube, la mostra 13enne protagonista di una recita scolastica. Kate, vestita di bianco e con fiori tra i capelli, è al centro del palco Quando le si avvicina un’indovina e le prende la mano. «Presto incontrerai un bell’uomo, un ...

“Ecco il nuovo Royal Baby” : sesso e nome del terzo figlio di Kate Middleton e William. I dettagli del lieto evento che sta appassionando il Regno Unito : Ancora un mese al grande evento, quello che ogni suddito britannico degno di questo nome attende ormai trepidante. Fra una trentina di giorni, infatti, verrà alla luce il Royal Baby numero tre, allargando così ulteriormente la famiglia più seguita, spiata e chiacchierata del Regno Unito. Proprio perché siamo in Gran Bretagna, nazione dove pronostici e azzardo sono all’ordine del giorno non solo quando si parla di sport, è già ...

Kate Middleton dovrà seguire 5 rigidi protocolli per la nascita del terzo royal baby : Non sappiamo il sesso né il nome che verrà scelto. Sappiamo solo che nascerà ad aprile, il terzo royal baby, figlio di William e Kate Middleton. Ciò che è certo è che, come per ogni nascita, anche il piccolo o la piccola si troverà subito catapultato in un mondo fatto di rigide regole e protocolli da rispettare. Il The Sun ha fatto una lista di dettami che ruotano intorno al parto e che si ...

Meghan Markle/ Alla festa dell'addio al nubilato c'è anche Kate Middleton : Il 19 maggio il principe Harry e Meghan Markle si sposeranno: secondo alcune fonti l'abito da sposa della ex attrice di Suits potrebbe costare di più di quello di Kate Middleton.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 19:58:00 GMT)

Kate Middleton e Meghan Markle amiche? La verità in questa foto. Da mesi si parla di rivalità e antipatia - poi l’evento pubblico insieme. Guardatele bene : “Lo scatto dice tutto” : Kate Middleton e Meghan Markle sono praticamente coetanee: classe 1982 la prima, un anno più grande la seconda. Ma non è il solo punto in comune tra le due donne più chiacchierate del Regno Unito. Oltre ad avere all’incirca la stessa età, entrambe sono legate a un membro della famiglia reale britannica, senza avere antenati nobili, e vivono a Kensington Palace. Kate è già sposata, ma presto anche Meghan avrà l’anello al dito. ...

Meghan Markle festeggia l’addio al nubilato (e c’è anche Kate Middleton) : Kate Middleton optò per una rassicurante cena tra amici, e anche l’addio al nubilato di Meghan Markle, futura moglie di Harry d’Inghilterra è stato altrettanto tranquillo, senza eccessi, come si addice a una futura duchessa. L’ex attrice ha festeggiato in largo anticipo a quasi due mesi dal matrimonio, che sarà il prossimo 19 maggio. Un party top secret aperto a pochissime (e fidate ospiti), riporta il Daily Mail, onde evitare ...

“Lo vuoi uccidere?”. Kate Middleton mette a rischio la vita del bebè. La duchessa di Cambridge a un mese dalla nascita del Royal Baby la fa grossa. Un gesto inopportuno e pericoloso che ha fatto infuriare tutti : “Che madre sei…” : Ormai è diventata un’icona di stile mondiale. Kate Middleton un po’ alla volta, senza strafare si è imposta all’opinione pubblica mondiale e ai sudditi della corona inglese che letteralmente la adorano. Si può con grande serenità affermare che la duchessa di Cambridge ha nettamente scalzato Lady Diana che nel bene e nel male divideva, ma la mamma di Baby George invece mette tutti d’accordo. A breve la moglie di ...

Il segreto dei capelli di Kate Middleton? L’hair stylist sempre con sé (e non solo) : Con i mille impegni ufficiali, il protocollo che richiede continue comparse in pubblico, anche Kate Middleton nei tour reali di sicuro si troverà ad affrontare bad hair days. Ma questo non vuol dire che la duchessa di Cambridge si mostri imperfetta. LEGGI ANCHEKate Middleton e il finto caschetto Durante la sua recente visita in Svezia e Norvegia, la principessa ha sfidato il freddo ma con la testa sempre al top. Come avrà fatto ad avere capelli ...