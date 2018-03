Juventus | squadra subito al lavoro in vista dell’Atalanta

calcioweb.eu

: La Juventus è l’unica squadra a punteggio pieno nel 2018 nei cinque maggiori campionati europei (7 vittorie su 7)… - juventusfc : La Juventus è l’unica squadra a punteggio pieno nel 2018 nei cinque maggiori campionati europei (7 vittorie su 7)… - OfficialAllegri : La copertina è tutta dei ragazzi stasera: capire i momenti delle partite significa essere squadra! #ucl… - SamiKhedira : 100 partite per la Juventus. 100 partite giocate con tanta gioia e passione. Mi riempie di gioia poter giocare per… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Continua il periodo intenso per la, che non ha il tempo per godersi il successo di ieri contro l’Udinese che l’ha riportata in vetta in campionato, perchè fra soli due giorni è di nuovo chiamata in campo, per il recupero contro l’Atalanta. Il gruppo agli ordini di Max Allegri si è ritrovato oggi a Vinovo: consueto scarico per i protagonisti in campo ieri, sessione piuttosto intensa per gli altri giocatori, che hanno lavorato sulla parte atletica (allunghi) e su quella tecnica, con la palla, concentrandosi su possesso, gestione, controllo e conclusioni in porta. Domani è vigilia, quindi è in programma la consueta rifinitura e la conferenza stampa di Mister Allegri, che sarà nella sala stampa del Media Center alle 12. L'articoloalindell’Atalanta sembra essere il primo su CalcioWeb.