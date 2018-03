Juventus | dopo il sorpasso i bianconeri pensano alla fuga

DIRETTA / Fiorentina Juventus Primavera (risultato live 2-0) streaming video e tv : Gori raddoppia dopo Pinto : DIRETTA Fiorentina Juventus Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 23^ giornata (oggi sabato 10 marzo)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 15:30:00 GMT)

Juventus - quel like di Emre Can dopo il Tottenham... : I bianconeri volano ai quarti esaltandosi proprio nel momento di maggior difficoltà. A fine gara ecco il possibile indizio di mercato: Emre Can clicca mi piace alla foto celebrativa di Khedira

Lazio - Inzaghi : 'Squadra delusa dopo le sfide con Milan e Juventus. Dinamo? Non li sottovalutiamo' : Ottavi di finale di Europa League, la Lazio si prepara ad affrontare la Dinamo Kiev per provare a proseguire il cammino europeo. Tutto pronto per la partita d'andata, in programma allo stadio Olimpico.

Juventus-Buffon - incontro per il futuro dopo il match con il Tottenham : si va verso il rinnovo : Juventus-Buffon, incontro per il futuro dopo il match con il Tottenham: si va verso il rinnovo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Buffon- L’attesissimo incontro tra Buffon e la Juventus, per discutere del futuro del numero uno bianconero, potrebbe concretizzarsi dopo il match di Champions League contro il Tottenham. Questo è ciò che riporta ...

Dybala decide Lazio Juventus/ Diretta e risultato : sentenza allo scadere - 3 degli ultimi 6 gol dopo il 90' : Diretta Lazio Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. allo stadio Olimpico sfida determinate per lo scudetto e uno dei primi quattro posti(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 21:07:00 GMT)

Juventus - ALLEGRI SCANSOPOLI / "Io penso partita dopo partita - il campionato si deciderà alla fine" : JUVENTUS, parla ALLEGRI: “La Coppa Italia vale come lo scudetto, saremmo gli unici nell’era moderna”. Conferenza stampa del tecnico dei bianconeri in vista dell’Atalanta(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:21:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'L'Atalanta vuole rifarsi dopo l'eliminazione dall'Europa League' : L'estetica lascia il tempo che trova per Max Allegri, pragmatico al limite della politica aziendale del 'Vincere non è importante ma l'unica cosa che conta'. 'Alla fine di tutto conta solo scrivere il nome nell'albo d'oro. Tra vent'anni nessuno si ricorderà di un palo o un'...

Juventus - PJANIC/ "Troppe critiche dopo il pari col Tottenham" : JUVENTUS, PJANIC: il centrocampista bosniaco della squadra di Massimiliano Allegri è tornato a parlare del duello in testa alla classifica con gli azzurri e della volontà di vincere tutto.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 20:52:00 GMT)

Pruzzo : 'Dopo ieri non credo che la Juventus voglia ancora Florenzi' : ROMA - ' Florenzi ? Dopo quello che ha fatto ieri non so se la Juventus lo vorrebbe ancora' . Così l'ex centravanti della Roma, Roberto Pruzzo, commenta la sconfitta in Ucraina della squadra di Di ...

DOUGLAS COSTA SHOCK/ Dopo le dichiarazioni il brasiliano della Juventus rischia una squalifica? : DOUGLAS COSTA SHOCK: “In Brasile costretto a perdere una partita, mi avrebbero ucciso”. La rivelazione dell’attaccante della Juventus ai microfoni del canale Youtube Pilhado(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 17:12:00 GMT)

Bonucci : 'Milan in crisi? Alla Juventus è successo dopo Berlino' : 1 di 3 Successiva TORINO - Da Montella a Gattuso. La svolta si vede eccome. A commentare il cambio di passo della squadra rossonera con Ringhio in panchina è stato il capitano Leonardo Bonucci a Radio ...

Infortunio Higuain / Juventus - problema alla caviglia dopo uno scontro con Sirigu : sostituito al 15' : Infortunio Higuain: Juventus, problema alla caviglia per il Pipita dopo uno scontro con Sirigu in Torino Juventus, sostituito al 15' minuto del derby della Mole(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 13:19:00 GMT)

Torino-Juventus - Fernandes allo scoperto dopo il dito medio : “ecco cosa è successo” : Non si placano le polemiche dopo la gara di Primavera tra Torino e Juventus, successo dei bianconeri nei minuti finali ma a fare discutere è stato un gesto di Fernandes che ha rivolto il dito medio ai tifosi avversari. Il calciatore adesso ha deciso di uscire allo scoperto attraverso un messaggio su Instagram: “Mi scuso per il mio gesto, non volevo offendere il pubblico e tantomeno i tifosi del Torino. E’ stato un gesto di reazione agli ...

Calcio Primavera - la Juventus batte 1-0 il Toro. Tensione e polemiche prima e dopo l'esultanza : Un derby di Torino si è già giocato, e non è stato un bell'antipasto. Non tanto per i contenuti tecnici, quanto per la Tensione che si è respirata, soprattutto nel finale. dopo 25 anni, il Filadelfia ...