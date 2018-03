Juventus | Bernardeschi si tatua il numero 13 per ricordare Astori

Tottenham-Juventus - preoccupano Higuain e Benatia. Novità sul fronte Bernardeschi… : Tottenham-Juventus, preoccupano Higuain e Benatia. Novità sul fronte Bernardeschi… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Tottenham-Juventus- Mancano circa due giorni al big match tra Tottenham e Juventus. Dopo il 2-2 dell’andata, i bianconeri scenderanno in campo dinanzi ad un Wembley infuocato, il quale spingerà gli “Spurs” verso i quarti ...

Juventus - tegola Bernardeschi : 20 giorni di stop - poi altri esami. C'è il rischio operazione… : Juventus, tegola Bernardeschi: 20 giorni di stop, poi altri esami. C'è il rischio operazione… Juventus, tegola Bernardeschi- Potrebbe esser più grave del previsto l'infortunio occorso a Federico Bernardeschi in occasione del match tra Torino e Juventus. Un infortunio che lascerà fuori l'ex Fiorentina ...

Juventus - cresce la preoccupazione per Bernardeschi : La Juventus aspetta ancora Federico Bernardeschi, che però sembra sempre più lontano da un rapido recupero dai suoi problemi al ginocchio sinistro. Sin dal giorno successivo al derby di Torino è ...

Infortunio Bernardeschi - sale l'ansia in casa Juventus : ancora intoppi negli esami : Infortunio Bernardeschi – Il bollettino medico di casa Juventus dopo il derby contro il Torino parlava chiaro: "Bernardeschi è stato vittima di un trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso al ginocchio sinistro. Come per Higuain, sono previsti ulteriori accertamenti nei prossimi giorni". Ebbene, ancora il giorno degli esami definitivi per Bernardeschi non è arrivato a causa delle condizioni del ginocchio. Come ...

Juventus - ultimissime Higuain-Bernardeschi : ecco quando torneranno in campo i due attaccanti : Juventus, ultimissime Higuain-Bernardeschi: ecco quando torneranno in campo i due attaccanti Juventus, ultimissime Higuain-Bernardeschi- Come anticipato nella giornata di ieri, derby amaro in casa Juventus. Nonostante la pesante vittoria per 1-0 con gol decisivo di Alex Sandro, pochi sorrisi per Massimiliano Allegri il quale ...

Juventus - un derby dal retrogusto amaro : si fermano Higuain e Bernardeschi : Juventus, un derby dal retrogusto amaro: si fermano Higuain e Bernardeschi Juventus- Un derby che ha sancito la nona vittoria consecutiva dei bianconeri. 1-0 in piena emergenza contro un ottimo Torino ben organizzato, ma poco incisivo in zona gol. La Juventus continua la sua rincorsa al Napoli, ma occhio alle brutte notizie ...