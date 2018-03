Juve | attenta all’Atalanta | in trasferta è super | e vuole l’Europa League Ecco perché la

Attenta Juventus - Milinkovic-Savic nel mirino del Real : MADRID , SPAGNA, - Il Real Madrid ha messo nel mirino Sergej Milinkovic-Savic . Secondo 'Marca' il 22enne centrocampista della Lazio avrebbe convinto gli osservatori di Florentino Perez e sarebbe un ...

Juventus-Tottenham, Allegri: "Partita attenta per non esaltare le loro qualità. Su Marchisio…" Juventus-Tottenham-Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini sono intervenuti in conferenza stampa alla vigilia del big match di domani contro il Tottenham. Volti sereni, ma attenzione e concentrazione al massimo ...

Genoa - attenta Juve su Pellegri il Monaco fa sul serio : Un rilancio, rivelato da Sky Sport, superiore di un terzo rispetto alla proposta d'acquisto avanzata dai bianconeri e che il club rossoblu, nonostante la parola data alla Vecchia Signora, non può ...

Attenta Juventus - sale la concorrenza per Emre Can : la situazione : Beppe Marotta nei giorni scorsi ha manifestato prudenza e in effetti la concorrenza per arrivare a Emre Can e’ abbastanza serrata. Oltre alla Juve, infatti, anche il Manchester City si starebbe muovendo per il centrocampista tedesco in scadenza di contratto col Liverpool ma il vero rivale per i bianconeri potrebbe essere il Bayern Monaco: stando al “Mirror”, lo stesso Emre Can al momento non sarebbe molto interessato alla ...