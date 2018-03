Jennifer Lawrence | la sua più grande paura sul sesso | ' Non lo faccio | temo le malattie'

Jennifer Lawrence/ "Non faccio sesso - ho paura delle malattie" : Jennifer Lawrence, la bellissima attrice 27enne, in una recente intervista al The Sun ha dichiarato: "Il sesso? Lo faccio poco perché ho paura delle malattie"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:40:00 GMT)

Jennifer Lawrence ammette : 'Ho paura delle malattie sessualmente trasmissibili' : 'Mi piacerebbe avere una relazione ma sai, è dura là fuori!' ha scherzato la giovane star da Oscar, di recente considerata la donna più sexy del mondo. Lorenzo Crespi, continua il dramma dell'attore -...

Jennifer Lawrence ammette : 'Non faccio sesso da molto tempo' : 'Mi piacerebbe avere una relazione ma sai, è dura là fuori!' ha scherzato la giovane star da Oscar, di recente considerata la donna più sexy del mondo. Lorenzo Crespi, continua il dramma dell'attore -...

Jennifer Lawrence : “Non faccio sesso - ho paura” : Ha paura di contrarre malattie sessualmente trasmissibili e per questo ha dichiarato al Sun di aver avuto rapporti solo con uomini con i quali ha avuto una storia d’amore. E Jennifer Lawrence, bellissima attrice attualmente sul grande schermo con “Red Sparrow”: “Parlo sempre di sesso, ma la verità è che se, mi guardo indietro, le mie esperienze sessuali sono sempre state solo con i fidanzati. Parlo come se il sesso mi ...

Il sesso secondo Jennifer Lawrence : «Mai storie da una notte - temo le malattie» : Jennifer Lawrence non è una da «una notte e via». L’attrice, 27 anni, famosa per l’essere schietta e sincera non si è tirata indietro nemmeno nel parlare di sesso. E questo è il risultato delle sue confessioni: non ama le avventure per un semplice motivo, è ossessionata dai germi e dalla paura di contrarre malattie. LEGGI ANCHEOscar 2018: Jennifer Lawrence è sempre Jennifer Lawrence (e ci piace per questo) «Parlo sempre come se ...

Jennifer Lawrence : "Non faccio sesso - temo le malattie" : In occasione di una recente intervista rilasciata al The Sun, Jennifer Lawrence ha rivelato di non gradire il sesso , perché affetta da fobia dei germi e terrorizzata dalla possibilità di contrarre ...

Jennifer Lawrence : "Il sesso mi spaventa" : "Parlo sempre di sesso, ma la verità è che le mie esperienze sessuali sono sempre state solo con i fidanzati. Ho anche la fobia dei germi." Jennifer Lawrence esternato dichiarazioni molto personali ...

Jennifer Lawrence e il sesso : 'Non lo faccio mai - ho troppa paura' : 'Il sesso mi fa paura': è la candida confessione di Jennifer Lawrence. L'attrice premio Oscar ed eroina di 'Hunger Games' ha rivelato in un'intervista a 'The Sun' di temere i germi. Ha avuto rapporti ...

Jennifer Lawrence e il sesso : "Non lo faccio mai - ho troppa paura" : "Il sesso mi fa paura": è la candida confessione di Jennifer Lawrence. L'attrice premio Oscar ed eroina di "Hunger Games" ha rivelato in un'intervista a...

Jennifer Lawrence : l'attrice si è ispirata a Jersey Shore per uno dei suoi ruoli : ... puoi seguire il primo episodio di Jersey Shore Family Vacation venerdì 6 aprile alle 22.50 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOWTV , con la replica doppiata. ph: getty images

Jennifer Lawrence che prende in giro Emma Stone è il BFF goal degli Oscar 2018 : Anche tu avrai un amico così stretto che può permettersi di prenderti in giro su un momento imbarazzante della tua vita: è quello che ha fatto Jennifer Lawrence con Emma Stone agli Oscar 2018! Ti ricorderai che lo scorso anno agli Oscar venne annunciato erroneamente “La La Land” come vincitore del Miglior Film: Emma e il resto del cast salirono sul palco per ritirarlo quando vennero interrotti perché il vero vincitore era ...

Jennifer Lawrence scoppia a ridere in faccia a Emma Stone - lei non gradisce : Una sonora risata in faccia all'amica e collega Emma Stone, che non la prende benissimo. Ecco come Jennifer Lawrence ha reagito alla battuta del conduttore della cerimonia degli Oscar 2018, Jimmy ...

Senza nomination e con un calice di vino : Jennifer Lawrence ruba la scena a tutte (e non solo per il look) : Fasciata in abito dorato con tanto di bicchiere in mano, Jennifer Lawrence è ancora la bad girl di Hollywood: scavalca una fila della platea del Dolby Theatre di Los Angeles poco prima dell'inizio della cerimonia degli Oscar e catalizza su di sé tutta l'attenzione dei fotografi, ricordando il Roberto Benigni dei tempi (e delle statuette) d'oro. Così, la protagonista di Red Sparrow, è stata tra le attrici più ...

Emma Stone non ha ancora smaltito la delusione dell'anno scorso (la gag di Jennifer Lawrence è davvero crudele) : Siparietto di Jennifer Lawrence e Emma Stone, la cui grande amicizia è ormai nota al pubblico, durante la notte degli Oscar 2018. Nel video si può vedere Lawrence prendere in giro Stone dopo una battuta di Jimmy Kimmel che ricordava come lo scorso anno fosse stato annunciato il vincitore sbagliato nella categoria "Miglior film". In un primo momento "La La Land" - pellicola interpretata da Emma - era stata data per vincente salvo ...