Jennifer Lawrence | Il sesso mi spaventa

Jennifer Lawrence e il sesso : 'Non lo faccio mai - ho troppa paura' : 'Il sesso mi fa paura': è la candida confessione di Jennifer Lawrence. L'attrice premio Oscar ed eroina di 'Hunger Games' ha rivelato in un'intervista a 'The Sun' di temere i germi. Ha avuto rapporti ...

Jennifer Lawrence e il sesso : "Non lo faccio mai - ho troppa paura" : "Il sesso mi fa paura": è la candida confessione di Jennifer Lawrence. L'attrice premio Oscar ed eroina di "Hunger Games" ha rivelato in un'intervista a...

Jennifer Lawrence : l'attrice si è ispirata a Jersey Shore per uno dei suoi ruoli : ... puoi seguire il primo episodio di Jersey Shore Family Vacation venerdì 6 aprile alle 22.50 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOWTV , con la replica doppiata. ph: getty images

Jennifer Lawrence che prende in giro Emma Stone è il BFF goal degli Oscar 2018 : Anche tu avrai un amico così stretto che può permettersi di prenderti in giro su un momento imbarazzante della tua vita: è quello che ha fatto Jennifer Lawrence con Emma Stone agli Oscar 2018! Ti ricorderai che lo scorso anno agli Oscar venne annunciato erroneamente “La La Land” come vincitore del Miglior Film: Emma e il resto del cast salirono sul palco per ritirarlo quando vennero interrotti perché il vero vincitore era ...

Jennifer Lawrence scoppia a ridere in faccia a Emma Stone - lei non gradisce : Una sonora risata in faccia all'amica e collega Emma Stone, che non la prende benissimo. Ecco come Jennifer Lawrence ha reagito alla battuta del conduttore della cerimonia degli Oscar 2018, Jimmy ...

Senza nomination e con un calice di vino : Jennifer Lawrence ruba la scena a tutte (e non solo per il look) : Fasciata in abito dorato con tanto di bicchiere in mano, Jennifer Lawrence è ancora la bad girl di Hollywood: scavalca una fila della platea del Dolby Theatre di Los Angeles poco prima dell'inizio della cerimonia degli Oscar e catalizza su di sé tutta l'attenzione dei fotografi, ricordando il Roberto Benigni dei tempi (e delle statuette) d'oro. Così, la protagonista di Red Sparrow, è stata tra le attrici più ...

Emma Stone non ha ancora smaltito la delusione dell'anno scorso (la gag di Jennifer Lawrence è davvero crudele) : Siparietto di Jennifer Lawrence e Emma Stone, la cui grande amicizia è ormai nota al pubblico, durante la notte degli Oscar 2018. Nel video si può vedere Lawrence prendere in giro Stone dopo una battuta di Jimmy Kimmel che ricordava come lo scorso anno fosse stato annunciato il vincitore sbagliato nella categoria "Miglior film". In un primo momento "La La Land" - pellicola interpretata da Emma - era stata data per vincente salvo ...

Oscar 2018 : Jennifer Lawrence è sempre Jennifer Lawrence (e ci piace per questo) : Ci sono quelle che studiano ogni mossa da seguire su un red carpet elegante e nel corso di una serata formale, e poi c’è Jennifer Lawrence. L’attrice, 27 anni, è ormai nota per l’esuberanza e per l’essere al di fuori di ogni regola o etichetta. Così da un paio di anni a questa parte spetta a lei onorare la notte degli Oscar con un siparietto insolito. LEGGI ANCHEJennifer Lawrence troppo svestita a Londra? «Una mia ...

Timothée Chalamet e Jennifer Lawrence : faranno coppia agli Oscar? : Dopo il commento di Jennifer Lawrence, 27 anni, su ETonline: «Oh Dio, è troppo giovane», a proposito di una possibile storia tra lei e Timothée Chalamet, 22 anni e protagonista del film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome, le voci che potrebbe esserci del tenero tra i due si sono fatte più insistenti. LEGGI ANCHEChi è Timothée Chalamet LEGGI ANCHETimothée Chalamet, fascino e stile Al recente Independent Spirit Awards in Santa Monica, ...

E Jennifer Lawrence «flirta» con la star del film di Guadagnino : Dopo il commento di Jennifer Lawrence, 27 anni, su ETonline: «Oh Dio, è troppo giovane», a proposito di una possibile storia tra lei e Timothée Chalamet, 22 anni e protagonista del film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome, le voci che potrebbe esserci del tenero tra i due si sono fatte più insistenti. LEGGI ANCHEChi è Timothée Chalamet LEGGI ANCHETimothée Chalamet, fascino e stile Al recente Independent Spirit Awards in Santa Monica, ...

Donatella Versace/ La difesa di Jennifer Lawrence e della campagna #metoo (Che tempo che fa) : Tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa ci sarà anche Donatella Versace. Si tratta della prima volta per la celebre stilista nel salotto televisivo di Fabio Fazio(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 09:00:00 GMT)

"Red Sparrow" : Jennifer Lawrence tra inganno e seduzione : Jennifer Lawrence illumina con la sua bellezza l'altrimenti cupissimo 'Red Sparrow', thriller di spionaggio ambientato ai giorni nostri ma che rievoca l'atmosfera della Guerra Fredda. Il film, tratto ...

Jennifer Lawrence svela il titolo del film che si è sentita ‘sconvolta’ ad aver perso : Nel corso della sua carriera Jennifer Lawrence s'è assicurata una serie blockbuster, un Oscar e innumerevoli altri premi. E tuttavia c'è ancora un ruolo che la ventisettenne attrice di primo piano si sente "sconvolta" all'idea di aver perso."Emma Stone ed io ne avevamo parlato una volta perché ci ritrovavamo sempre fare i provini per la medesima parte, cosa che adesso pare assurda per quanto diverse sono le direzioni in cui ...

Jennifer Lawrence svela chi è la Kardashian-Jenner che preferisce : Jennifer Lawrence è una super fan di “Keeping up with the Kardashians”, oltre che essere amica del clan Kardashian-Jenner (ti ricordi quando Kim l’ha trovata nuda nell’armadio?!). Durante una recente ospitata a Watch What Happens Live, le è stato chiesto di mettere in fila Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie dalla sua preferita a quella che segue meno. JLaw ha iniziato a fare la classifica – “Kendall, ...