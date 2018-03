Jay-Z e Beyoncé in concerto insieme a Milano e Roma

Beyoncé e Jay-Z saranno in concerto insieme a Milano e a Roma : è ufficiale! : Dopo settimane e settimane di rumors, ora è finalmente giunta la conferma ufficiale: in estate Beyoncé e Jay-Z partiranno per una nuova tournée insieme! [arc id=”a205bf8c-f640-11e7-9a25-a4badb20dab5″] “Beyoncé & Jay-Z On The Run 2” è il nome del tour 2018 che porterà Mrs e Mr Carter sui palchi di tutto il mondo, Italia compresa! I due artisti sono attesi in concerto il 6 luglio allo Stadio San Siro di Milano e l’8 luglio ...

Beyoncé e Jay-Z : hanno organizzato un party segreto dopo gli Oscar e neanche i loro amici lo sapevano : Beyoncé e Jay-Z sono stati gli anfitrioni di un after party leggendario agli Oscar 2018! [arc id=”a205bf8c-f640-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Queen Bey e marito hanno organizzato una festa “misteriosa ed esclusiva“, come riporta Page Six, tenuta così in segreto che neanche gli amici più intimi avevano capito di essere stati invitati dalla famosissima coppia. La festa si è tenuta nel vippissimo Chateau Marmont di West Hollywood ...

Beyoncé e Jay-Z tornano a cantare insieme in “Top Off” - nuova canzone di Dj Khaled : Beyoncé e Jay-Z sono tra le special guest del nuovo singolo di Dj Khaled intitolato “Top Off”. insieme ai signori Carter, nella canzone fa la sua apparizione anche Future (rapper americano che duetta con Taylor Swift in “End Game”, per intenderci). “Top Off” è la prima canzone estratta dal prossimo album di Dj Khaled “Father of Asahd”, che prende appunto il nome da suo figlio. Non è la prima ...

Come Beyoncé tiene lontane le altre donne da Jay-Z : Che Beyoncé fosse una tosta lo sapevamo già. E adesso arriva un’ulteriore conferma sulle capacità della cantante di difendere ciò che le appartiene. A cominciare da suo marito (e papà dei suoi tre figli) Jay-Z . L’ha raccontato la comica Tiffany Haddish in un’anticipazione del programma UNCENSORED di Tv ONE. LEGGI ANCHEBeyoncé e Jay-Z, l'amore è un ascensore Haddish ha rivelato di aver incontrato i coniugi Carter un paio di ...

'State calmi' : Beyoncé e Jay Z 'sgridati' dalla figlia Blue Ivy ai Grammy Awards : La primogenita della coppia più potente della musica sedeva in prima fila con i genitori, e si è lanciata in questo siparietto ripreso dalle telecamere di tutto il mondo quando i due applaudivano , ...

Beyoncé : la sua faccia arrabbiatissima nel nuovo videoclip di Jay-Z vale più di mille parole! : Sul finire del 2017, Jay-Z ha pubblicato in esclusiva su Tidal il video che accompagna il suo ultimo singolo “Family Feud” (estratto dall’album “4:44”). Un videoclip nel quale in rapper fa pubblica ammenda riguardo ai tradimenti fatti in passato a discapito della moglie Beyoncé. Un post condiviso da Beyoncé (@beyonce) in data: Dic 29, 2017 at 7:36 PST In “Family Feud” nulla viene lasciato ...

