Jaumo | app di video dating che ti fa flirtare in diretta

gqitalia

: Jaumo, l’app di dating che conquista l’Italia - UtoolsIT : Jaumo, l’app di dating che conquista l’Italia -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Uno dei problemi ricorrenti nel mondo delleapp è assicurare il giusto livello di sicurezza agli utenti (soprattutto alle donne) per cercare di metterli al riparo da catfish, profili fantasma, foto false, stalking pre-appuntamento e timori di incontrare una persona estranea. Una delle ultime app sbarcate in Italia,, prova a risolvere il problema consentendoti di vedere la persona inprima ancora di avere effettuato un match. Basta premere un pulsante sul profilo per capire se il contatto è online e accedere ad una sorta diin cui lui/lei è davanti alla camera dello smartphone e tu puoi chattare e inviare commenti o domande prima ancora di scambiarvi un like reciproco. Una nuova forma di interazione che ricorda il Facebook Live, ma applicata al mondo degli incontri e tutelata dal team. L’app è dotata, infatti, di un sistema antispam attraverso il quale i ...