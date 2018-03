Jabra Elite 65T | benvenuti nel futuro wireless dell’audio

Jabra Elite 25e Sport eleganza e funzionalità. Il miglior prodotto per chiamate e musica wireless : Cosa sono i Jabra Elite 25e? Non dei semplici auricolari collegati tra loro da un archetto flessibile, sono molto di più in termini di qualità del suono, di ergonomia e di durata della batteria. Hanno un sistema che elimina fruscii e sono resistenti alle intemperie….sono insomma un bel salto in avanti, in termini di usufruibilità e comodità d’utilizzo. Non sono nuovo a parlarvi dei prodotti Jabra, ne ho provati diversi modelli ...