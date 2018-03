'Ivo va a scuola' - bambini a lezione in ospedale grazie al robot : ... il progetto 'Ivo va a scuola' realizzato da Elmec informatica, fornitore di servizi IT in oltre 100 Paesi, permette ai piccoli pazienti di collegarsi in video streaming con la scuola grazie a un ...

Contratto scuola - aumenti in arrIvo ad aprile tre volte inferiori all'inflazione : Il Contratto della scuola diventa esecutivo: la bozza di accordo, sottoscritta all'Aran il 9 febbraio scorso , avrà i suoi effetti in busta paga con ogni probabilità nel mese di aprile . "Il problema ...

SCUOLA/ La rIvolta contro l'insegnamento della letteratura? Colpa delle università : Una preparazione universitaria di stampo strutturalista è la causa di tanta disaffezione per la letteratura e la lettura nei giovani. Ma qualcosa sta cambiando. GIANFRANCO LAURETANO(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Desiderare d'essere felici fino all'impossibile: 3mila studenti in ascolto di Montale, di P. BaroniSCUOLA/ Al bivio tra guadagnare il mondo intero e conoscere se stessi, di V. Capasa

Corea - ecco dove sarà la nuova scuola In arrIvo 3 milioni da Roma : Spazio per 125 bambini. Nido e materna sotto lo stesso tetto: ecco chi si sposta nella struttura-eco e cosa ne sarà degli edifici liberati

TecnoStress - per la prima volta un Comune si è rIvolto alla nostra scuola : Rovereto è il primo Comune d’Italia che promuove la difesa dei propri dipendenti dal rischio TecnoStress, malattia che scaturisce dall’uso continuo delle nuove tecnologie digitali. In che modo? Manda quattro funzionari a studiare i sintomi e le tecniche di prevenzione, iscrivendoli al corso “Prevenire il TecnoStress in azienda” tenuto il 22 febbraio a Trento da Sabrina Baldo, formatrice della mia scuola PND Netdipendenza che dal 2007 si occupa ...

SCUOLA/ Patto educatIvo e nuova Costituente - l'unica via per salvare il paese : C'è bisogno di una Costituente per la SCUOLA che lavori su un nuovo Patto educativo e sull'educazione come bene comune. Il manifesto di Diesse. ANGELO LUCIO ROSSI e ROSSELLA VIACONZI(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Quelle riforme senza "perché" fatte sulla pelle degli studenti, di G. ZappaSCUOLA/ Inefficiente e arretrata, i sindacati la vogliono così (e la politica tace), di G. Rembado

Lamezia - 'Formarsi al lavoro libero e creatIvo' nel secondo incontro della Scuola di Dottrina Sociale della Chiesa : Si tentò di rimediare con una serie di convegni , Opera di congressi, , e proprio nel 1907 una sezione dell'opera dei congressi quella relativa all'economia e il lavoro venne istituita come settimana ...

Scuola - Anquap : contratto personale amministratIvo insufficiente : Roma, 22 feb. , askanews, 'Dopo oltre un decennio di dimenticanze, discriminazioni e maltrattamenti subiti dai direttori amministrativi e dal personale delle scuole, abbiamo deciso di reagire alzando ...

Scuola - Anquap : contratto personale amministratIvo insufficiente : Roma, 22 feb. , askanews, - "Dopo oltre un decennio di dimenticanze, discriminazioni e maltrattamenti subiti dai direttori amministrativi e dal personale delle scuole, abbiamo deciso di reagire ...

La scuola elementare impone divisa Armani da 700 euro agli studenti - rIvolta dei genitori : La scuola elementare impone divisa Armani da 700 euro agli studenti, rivolta dei genitori “Le uniformi sono state inventate per rendere gli studenti tutti uguali, che senso ha una divisa di alta moda?” si chiedono i genitori che dovranno affrontare un costo equivalente a una retta.Continua a leggere “Le uniformi sono state inventate per rendere […] L'articolo La scuola elementare impone divisa Armani da 700 euro agli ...

Scuola - in arrIvo il codice deontologico per gli insegnati : niente insulti in chat - vietato parlare male dei colleghi : Non bastano il codice penale e quello disciplinare: ora arriva anche quello deontologico per gli insegnanti. A proporre la tavola dei comandamenti cui dovranno attenersi i docenti è l’associazione nazionale presidi che con la collaborazione di Save the Children è pronta a elaborare le regole etiche che maestri e professori dovranno rispettare. Stop alle chiacchiere da corridoio, agli insulti via chat tra docenti e tra presidi, all’uso improprio ...

TRAPANI - INTOSSICATI 35 BAMBINI A SCUOLA/ Buseto Palizzolo - “nessun alunno è grave” : ma genitori in rIvolta : TRAPANI, 35 BAMBINI INTOSSICATI a SCUOLA: si sentono male dopo aver consumato il pasto in mensa, sindaco sospende il servizio. Casi di intossicazione tra militari.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 17:15:00 GMT)

Scuola : Culotta (Pd) - in arrIvo 11 mln per interventi nel palermitano : Palemro, 7 feb. (AdnKronos) - "Una pioggia di finanziamenti è in arrivo nel nostro territorio per l'edilizia scolastica. Tra i 1.739 interventi previsti in tutta Italia, per un importo di 1,058 miliardi di euro, 11 milioni saranno destinati infatti a molti Comuni della provincia di Palermo che potra

Scuola dello Sport - presentato il piano formatIvo 2018. Malagò : un'eccellenza : Lo Sport é un terreno importante, é 4.0. La tecnologia é un supporto, é un mezzo, mai un fine". Alessandra Sensini, Vice Presidente del CONI, ha invece rappresentato la sua esperienza. "E' importante ...