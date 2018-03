Iva + accise carburanti | rischio di salasso per gli italiani

Blastingnews

(Di lunedì 12 marzo 2018) Non ci sono le clausole di salvaguardia sull'Iva a non far dormire sonni tranquilli ai contribuenti. Infatti, nonostante come abbia fatto notare oggi la Confesercenti in una sua analisi siano necessari circa 12 miliardi di euro per sterilizzare le clausole di salvaguardia, introdotte nel nostro ordinamento nel lontano 2011, anche lesuirappresentano un pesante fardello da portare. Non per niente il candidato Premier della Lega, Matteo Salvini durante la recente campagna elettorale, aveva fatto riferimento proprio a quest'ultime come ad un fattore da eliminare. Almeno per quelle più vecchie come quella che paghiamo per finanziare la guerra d'Etiopia. Il peso di Iva edCome abbiamo messo in evidenza in un recente articolo se le clausole di salvaguardia sull'Iva non dovessero essere adeguatamente sterilizzate a partire dal 1 gennaio 2019 le principali ...