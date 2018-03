Italo | accordo con Amaco per viaggi gratis in città Cosenza 2

meteoweb.eu

: Cosenza, accordo Italo-Amaco per la mobilità sostenibile - Corriere della Calabria… - MovimentoEtico : Cosenza, accordo Italo-Amaco per la mobilità sostenibile - Corriere della Calabria… - Italo_Giusto : #Salvini dice che se #M5S e #PD stanno insieme è un #inciucio, ma se il PD fa governare lui, lo chiama accordo. Coe… - BubbleNewsIT : @LuisaMaesano @MiBAC_Culture @Italia @TheLocalItaly @Italo_Americano @SaiCheARoma @discoveroma @ImperaTweet… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) (AdnKronos) – L’alleanza tranasce non solo dalla volontà di agevolare ulteriormente tutti iatori, ma anche dall’esigenza di incentivare quanto più possibile l’uso dei mezzi pubblici a beneficio dell’ambiente, del traffico e della mobilità eco-sostenibile., infatti, il treno green, costruito per il 98% con materiali riciclabili e con una tecnologia all’avanguardia che riduce fortemente le emissioni di CO2 nell’atmosfera, è da sempre attento alle problematiche ambientali. L’iniziativa rientra nelle Politiche ambientaliste portate avanti in questi ultimi anni dall’Esecutivo guidato dal sindaco Mario Occhiuto, che evidenzia: ‘si caratterizza sempre più comea misura delle persone e dei pedoni. Attraverso la spinta motivazionale a non utilizzare l’automobile, non facciamo altro ...