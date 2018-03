Italian Sportrait Awards 2018 | Giorgio Minisini vince il Premio OA Sport L’azzurro che

oasport

(Di lunedì 12 marzo 2018)è una vera e propria leggenda delloo, il Messia del nuoto sincronizzato azzurro: è grazie a questo fenomeno laziale se l’Italia è riuscita are un oro ai Mondiali in questo, impresa mai riuscita in tutta la nostra storia. L’avvento di questo sbalorditivo 22enne ha letteralmente smosso le acque e ci ha regalato soddisfazioni a cui non eravamo abituati: il suo Urlo di Lampedusa ha smosso le coscienze, il tema dell’immigrazione è stata interpretato alla perfezione durante i Mondiali di Budapest ed è arrivato così una monumentale medaglia d’oro. Il Campione del Mondo ha rappresentato al meglio l’ità nel mondo durante la passata stagione ed è proprio per questo motivo che ha ricevuto ilOAnell’ambito degli. Glisono tra i premi più ambiti ...